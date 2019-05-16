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Боты, накрутки: стали известны предварительные результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети»

16 мая на сайте компании Group-IB, которая занимается расследованием победы Микеллы Абрамовой на конкурсе «Голос. Дети», появились первые итоги по этому делу.
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

26 апреля 11-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». За девочку проголосовали рекордные 56,5% зрителей. 

В таком безоговорочном триумфе Абрамовой усомнились не только обычные зрители, но и представители отечественного шоу-бизнеса

Многие отметили, что в конкурсе участвовали дети, чьи вокальные способности сильно превосходили таланты Микеллы. 

Пока интернет-пользователи развернули массовую травлю дочери Алсу в Сети, руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что результаты зрительского голосования будут проверены международной компанией Group-IB, которая специализируется на кибератаках, а также сотрудничает с ФСБ и Интерполом. 

Константин Эрнст
Константин Эрнст

Глава федерального канала тоже усомнился в том, что конкурс прошел без накрутки, ведь ни в одном из сезонов шоу не наблюдалось такого колоссального отрыва. 

16 мая представители компании объявили предварительные итоги проверки «Голоса». Судя по отчету, победа Микеллы все же была нечестной.

«Был выявлен факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта ''Голос. Дети''. Все телефонные номера (а их было около 300) принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны», — заявляет IB-Group. 

В общей сложности за Микеллу Абрамову поступило более 30 тысяч фальшивых звонков и около восьми тысяч подобных сообщений!

Компания обещает завершить расследование до конца мая, чтобы представить окончательные данные и назвать регионы, в которых был зафиксирован аномальный уровень поддержки дочери Алсу.

  • Алсу
    1 2 3 ...12
    Международные эксперты предварительно сообщили, что победа Микеллы Абрамовой на конкурсе «Голос. Дети» была нечестной
    Смотреть галерею

Кроме того, IB-Group намерена выявить уязвимости в системе голосования «Голоса» в целом. 

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16 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Instagram
Теги

Алсу, Константин Эрнст

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76 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот это поворот!

  • Что и следовало доказать

  • это настолько редко бывает, когда справедливость торжествует, что даже и не верится. зачем всё это было надо, ведь липовая победа не приносит удовлетворения. а девчонку по-человечески жаль, она в играх взрослых непричем

  • Если отнять эти 30 тыс, то меньше, чем у ержана выходит или все равно больше?

  • Да все уже было понятно после требования отца Микеллы засекретить итого расследования.

  • Почему же Алсу молчит?

  • Да Лан ,такой талант и накрутки голосов .И голос и внешность шикарная. Гонят .завистники .

  • Действительно, мы привыкли что нет справедливости , знаем правду - удивлена что это вскрывается. Микаэлла, нужна тебе такая победа ?

  • Ага ,будет 24 мая повторное голосование. Голоса аннулированы за Микеллу

  • Невероятно! Первый раз народ победил олигархов, поймав за руку! Есть справедливость! Думали нефтяники с банкирами, что народ проглотит, ан нет! Этой Микеллы и в финале быть не должно! Боты ее и вернули, после того как Лобода выгнала!

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