Боты, накрутки: стали известны предварительные результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети»

26 апреля 11-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». За девочку проголосовали рекордные 56,5% зрителей.
Многие отметили, что в конкурсе участвовали дети, чьи вокальные способности сильно превосходили таланты Микеллы.
Пока интернет-пользователи развернули массовую травлю дочери Алсу в Сети, руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что результаты зрительского голосования будут проверены международной компанией Group-IB, которая специализируется на кибератаках, а также сотрудничает с ФСБ и Интерполом.
Глава федерального канала тоже усомнился в том, что конкурс прошел без накрутки, ведь ни в одном из сезонов шоу не наблюдалось такого колоссального отрыва.
«Был выявлен факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта ''Голос. Дети''. Все телефонные номера (а их было около 300) принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны», — заявляет IB-Group.
Компания обещает завершить расследование до конца мая, чтобы представить окончательные данные и назвать регионы, в которых был зафиксирован аномальный уровень поддержки дочери Алсу.
Кроме того, IB-Group намерена выявить уязвимости в системе голосования «Голоса» в целом.