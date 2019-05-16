Боты, накрутки: стали известны предварительные результаты проверки голосования на шоу «Голос. Дети»

16 мая на сайте компании Group-IB , которая занимается расследованием победы Микеллы Абрамовой на конкурсе «Голос. Дети», появились первые итоги по этому делу.

Микелла Абрамова

26 апреля 11-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла стала победительницей шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». За девочку проголосовали рекордные 56,5% зрителей.

В таком безоговорочном триумфе Абрамовой усомнились не только обычные зрители, но и представители отечественного шоу-бизнеса

Многие отметили, что в конкурсе участвовали дети, чьи вокальные способности сильно превосходили таланты Микеллы.

Пока интернет-пользователи развернули массовую травлю дочери Алсу в Сети, руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что результаты зрительского голосования будут проверены международной компанией Group-IB, которая специализируется на кибератаках, а также сотрудничает с ФСБ и Интерполом.

Константин Эрнст

Глава федерального канала тоже усомнился в том, что конкурс прошел без накрутки, ведь ни в одном из сезонов шоу не наблюдалось такого колоссального отрыва.

16 мая представители компании объявили предварительные итоги проверки «Голоса». Судя по отчету, победа Микеллы все же была нечестной.

«Был выявлен факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта ''Голос. Дети''. Все телефонные номера (а их было около 300) принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны», — заявляет IB-Group.



В общей сложности за Микеллу Абрамову поступило более 30 тысяч фальшивых звонков и около восьми тысяч подобных сообщений!

Компания обещает завершить расследование до конца мая, чтобы представить окончательные данные и назвать регионы, в которых был зафиксирован аномальный уровень поддержки дочери Алсу.



1 2 3 ... 12 Международные эксперты предварительно сообщили, что победа Микеллы Абрамовой на конкурсе «Голос. Дети» была нечестной

Кроме того, IB-Group намерена выявить уязвимости в системе голосования «Голоса» в целом.