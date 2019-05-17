СМИ: Марат Башаров замечен на публике с бывшей женой

Марат Башаров и его бывшая супруга Елизавета Шевыркова развелись в марте этого года, но на днях спровоцировали слухи о воссоединении, появившись вместе на концерте группы «БИ-2».

Совсем недавно Марат Башаров расстался со своей второй женой Елизаветой Шевырковой. Их развод сопровождался широкой оглаской из-за того, что был связан с домашним насилием. Сообщалось, что Башаров в порыве ярости сломал супруге нос, после чего она обратилась в суд с просьбой расторгнуть брак.

Впрочем, развод совершенно не помешал паре отдохнуть в Таиланде. Теперь же Марат и Елизавета снова посещают мероприятия. На днях актер и его экс-супруга сходили на концерт группы «БИ-2», который прошел в Москве.

1 2 3 ... 9 Марат Башаров и его экс-супруга Елизавета Шевыркова расстались в марте

Перед началом выступления Башаров и Шевыркова прошли за кулисы, а потом заняли свои места в концертном зале. Очевидцы сообщают, что они вели себя так, будто никакого развода и не было! Не исключено, что супругов связывает только наличие общего сына, которому в июле исполнится три года.