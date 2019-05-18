Олег Газманов поведал, почему не спит с нынешней женой в одной спальне и как 25 лет помогал бывшей

18 мая в эфир вышел выпуск программы «Секрет на миллион» с Олегом Газмановым. Из него мы наконец узнали некоторые подробности из личной жизни певца.

В эфире программы «Секрет на миллион» Олег Газманов подробно рассказал о своей семье. Он признался, что не успел проститься с покойной матерью, встретился с родной по отцу сестрой, которую не видел около 19 лет, и рассказал о первом и втором браках.



Сейчас 67-летний Олег Газманов живет с 50-летней супругой Мариной. Женаты они почти 16 лет. У пары есть огромный дом в Серебрянном бору, где... у каждого своя спальня. Лера Кудрявцева не могла не поинтересоваться, почему в семье известного певца так принято. И артист ответил на этот вопрос.

«Во-первых, я верчусь, во-вторых храплю. В-третьих, я могу уехать рано-рано утром или вернуться поздно-поздно вечером. У нас большой дом, и у каждого свой отсек», — заявил Газманов. По его словам, ему было неудобно мешать спать жене, из-за этого он сам не высыпался, поэтому теперь они ночуют в разных комнатах.



Ведущая программы также попросила певца прокомментировать слухи о разводе. В этом вопрос Газманов был категоричен: никакого разлада в его семье нет, а домыслы рождаются из воздуха. По тому, как артист рассказывал о супруге, стало ясно — он ее обожает.

1 2 3 ... 10 Олег Газманов рассказал о своих женах в эфире программы «Секрет на миллион»

Олег Михайлович вспомнил, почему распался его первый брак. Скрывать не стал: он сам ушел из семьи, встретив Марину. Газманов допускает, что его первая жена Ирина может быть на него до сих пор обижена.

«Во мне причина скорее. Я влюбился. Продолжалось это какое-то время. А потом стало невозможно. Все, что заработал, оставил, ушел. Это все равно была боль, все равно по живому», — вспомнил певец.

Около 25 лет Газманов помогал прошлой семье, переводя по три тысячи долларов ежемесячно, оплатил дорогостоящее обучение сыну. По словам артиста, он просто не мог оставить бывшую жену в нищете.