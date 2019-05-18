Олег Газманов поведал, почему не спит с нынешней женой в одной спальне и как 25 лет помогал бывшей

В эфире программы «Секрет на миллион» Олег Газманов подробно рассказал о своей семье. Он признался, что не успел проститься с покойной матерью, встретился с родной по отцу сестрой, которую не видел около 19 лет, и рассказал о первом и втором браках.
Сейчас 67-летний Олег Газманов живет с 50-летней супругой Мариной. Женаты они почти 16 лет. У пары есть огромный дом в Серебрянном бору, где... у каждого своя спальня. Лера Кудрявцева не могла не поинтересоваться, почему в семье известного певца так принято. И артист ответил на этот вопрос.
«Во-первых, я верчусь, во-вторых храплю. В-третьих, я могу уехать рано-рано утром или вернуться поздно-поздно вечером. У нас большой дом, и у каждого свой отсек», — заявил Газманов. По его словам, ему было неудобно мешать спать жене, из-за этого он сам не высыпался, поэтому теперь они ночуют в разных комнатах.
Ведущая программы также попросила певца прокомментировать слухи о разводе. В этом вопрос Газманов был категоричен: никакого разлада в его семье нет, а домыслы рождаются из воздуха. По тому, как артист рассказывал о супруге, стало ясно — он ее обожает.
Олег Михайлович вспомнил, почему распался его первый брак. Скрывать не стал: он сам ушел из семьи, встретив Марину. Газманов допускает, что его первая жена Ирина может быть на него до сих пор обижена.
Около 25 лет Газманов помогал прошлой семье, переводя по три тысячи долларов ежемесячно, оплатил дорогостоящее обучение сыну. По словам артиста, он просто не мог оставить бывшую жену в нищете.