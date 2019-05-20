Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Чета Кембриджей порадовала поклонников кадрами из новой семейной фотосессии. Автором снимков стал фотограф Мэтт Портеус, который часто снимает Виндзоров.

В этом году на Chelsea Flower Show ожидается огромное количество посетителей. Гости одного из самых известных в Великобритании фестивалей скупают билеты, чтобы 21 мая увидеть сад, созданный руками самой герцогини Кембриджской.

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

Фото самой Кейт мы уже видели, а сегодня Кенсингтонский дворец поделился кадрами, на которых запечатлены 5-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и годовалый Луи. На снимках королевские наследники играют, как самые обычные дети: качаются на тарзанке, строят шалаш, болтают ногами над ручейком.

В подписи к снимкам представители двора сообщили, что дети Кейт и Уильяма в последние месяцы часто бывали в садах Челси и помогали маме в подготовке ее проекта.

Сад, где была проведена фотосессия, включает в себя дом на дереве, водопад, деревянный шалаш и место для разведения костра.



Эти снимки легко бы могли стать иллюстрацией к сказке про приключения Винни-Пуха — любимому произведению королевских наследников.

Напомним, на свое крещение принц Луи получил в подарок от дяди Гарри первое издание сказки Алана Милна, стоимость которого составляет около восьми тысяч фунтов стерлингов (около 650 000 руб.).

У малыша Арчи Харрисона, появившегося на свет 6 мая, также есть свой особенный Винни-Пух. Компания Disney подарила сыну принца Гарри и Меган Маркл короткометражный мультфильм, в котором плюшевый мишка приходит в замок, чтобы презентовать наследнику книгу о себе.

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Что же касается сада Кейт Миддлтон то, по словам инсайдеров, герцогиня надеется, что он вдохновит семьи выбраться на улицу и насладиться природой.