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Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Чета Кембриджей порадовала поклонников кадрами из новой семейной фотосессии. Автором снимков стал фотограф Мэтт Портеус, который часто снимает Виндзоров.

В этом году на Chelsea Flower Show ожидается огромное количество посетителей. Гости одного из самых известных в Великобритании фестивалей скупают билеты, чтобы 21 мая увидеть сад, созданный руками самой герцогини Кембриджской.

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

Фото самой Кейт мы уже видели, а сегодня Кенсингтонский дворец поделился кадрами, на которых запечатлены 5-летний Джордж, 4-летняя Шарлотта и годовалый Луи. На снимках королевские наследники играют, как самые обычные дети: качаются на тарзанке, строят шалаш, болтают ногами над ручейком.

В подписи к снимкам представители двора сообщили, что дети Кейт и Уильяма  в последние месяцы часто бывали в садах Челси и помогали маме в подготовке ее проекта.

Сад, где была проведена фотосессия, включает в себя дом на дереве, водопад, деревянный шалаш и место для разведения костра. 

Эти снимки легко бы могли стать иллюстрацией к сказке про приключения Винни-Пуха — любимому произведению королевских наследников.

Напомним, на свое крещение принц Луи получил в подарок от дяди Гарри первое издание сказки Алана Милна, стоимость которого составляет около восьми тысяч фунтов стерлингов (около 650 000 руб.).

У малыша Арчи Харрисона, появившегося на свет 6 мая, также есть свой особенный Винни-Пух. Компания Disney подарила сыну принца Гарри и Меган Маркл короткометражный мультфильм, в котором плюшевый мишка приходит в замок, чтобы презентовать наследнику книгу о себе.

Что же касается сада Кейт Миддлтон то, по словам инсайдеров, герцогиня надеется, что он вдохновит семьи выбраться на улицу и насладиться природой.

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20 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, @mattporteous, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Странный фотограф, на двух снимках Катю испортили: на одном обрезана верхняя часть туловища, на другом герцогиня наклонилась к детям, а зрителям достались ее спина и пятая точка. Дети милые, видно, что им хорошо.

  • Катя права, 90% нейронов в мозгу у человекаработают первые 3-5 лет. Поэтому важно проводить с детьми свое время. И именно поэтому она постоянно занимается детьми, она точно знает, как построить крепкую семью и вырастить качественных людей, по примеру своих родителей. Эх, если бы увсех мам была возможность заниматься своими малышами и сажать цветы в своем саду для них, строить шалашии домики на дереве!

  • Гость

    Странный фотограф, на двух снимках Катю испортили: на одном обрезана верхняя часть туловища, на другом герцогиня наклонилась к детям, а зрителям достались ее спина и пятая точка. Дети милые, видно, что им хорошо.

    ага, точно...

  • у Кейт такая речьбыстрая, я не знала! Значит, умная очень.

  • Красивая мама, прелестные дети, счастливая семья

  • Гость

    Красивая мама, прелестные дети, счастливая семья

    дажене придерешься) Мама еще и умная, мудрая. Как у нее это получается?

  • Гость

    дажене придерешься) Мама еще и умная, мудрая. Как у нее это получается?

    У нее своя мама есть, она и рулит изначально.

  • интересно, это в виндзоре такой сад-лес?

  • Гость

    У нее своя мама есть, она и рулит изначально.

    вы о ком? Я о Кэтрин)

  • Гость

    У нее своя мама есть, она и рулит изначально.

    хорошо рулит, значит! Зря Пиппу не пропустили в БКС. Бабка Лиза почувствовала конкуренцию в лице мамы девочек)

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