Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги

Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись еще полгода назад. Тем не менее, по словам адвоката юмориста, процесс разделения имущества может затянуться. Дело в том, что у бывших супругов возник конфликт из-за квартиры, в которой проживает Степаненко.

Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин. По словам представителя юмориста, его бывшая супруга проживает в апартаментах, оформленных на Евгения Вагановича, и при этом отказывается платить за коммунальные услуги.

Жорин пояснил, что камнем преткновения в конфликте экс-супругов стала квартира в элитном доме площадью в 516 квадратных метров. Жилое помещение оформлено на Петросяна. Адвокат уверяет, что юморист перечислял на коммунальные услуги около 250 тысяч рублей ежемесячно. После того как его счета арестовали, образовался немалый долг.



1 2 3 ... 10 Защитник Петросяна планирует обратить на это внимание суда в процессе раздела имущества

«Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — рассказал Жорин. Юрист планирует обратить на данную ситуацию внимание суда в процессе раздела имущества. При этом он рассказал, что Степаненко все еще отказывается контактировать с бывшим мужем.