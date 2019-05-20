Елена Степаненко загнала Евгения Петросяна в долги

Из-за Елены Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах. Об этом изданию «СтарХит» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин. По словам представителя юмориста, его бывшая супруга проживает в апартаментах, оформленных на Евгения Вагановича, и при этом отказывается платить за коммунальные услуги.
Жорин пояснил, что камнем преткновения в конфликте экс-супругов стала квартира в элитном доме площадью в 516 квадратных метров. Жилое помещение оформлено на Петросяна. Адвокат уверяет, что юморист перечислял на коммунальные услуги около 250 тысяч рублей ежемесячно. После того как его счета арестовали, образовался немалый долг.
«Это большая, дорогая квартира, квартплату за нее Степаненко не платила и платить не собирается. Уже накопился приличный долг, поскольку счета Петросяна заблокированы», — рассказал Жорин. Юрист планирует обратить на данную ситуацию внимание суда в процессе раздела имущества. При этом он рассказал, что Степаненко все еще отказывается контактировать с бывшим мужем.