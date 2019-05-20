«Я 6 лет пыталась быть Собчак, а теперь буду Лаврентьевой»: Яна Рудковская решила иначе общаться с хейтерами

Как и любой знаменитости, Яне Рудковской приходится сталкиваться с недоброжелателями в социальных сетях. Долгое время продюсер не обращала внимание на критику, но с недавних пор решила действовать иначе.

На Инстаграм Яны Рудковской подписаны больше двух миллионов человек, среди которых есть и те, у кого не вызывает позитивных эмоций деятельность продюсера. Объектом для критики становятся и ее рабочие проекты, и личная жизнь, и даже внешность. До недавнего времени Рудковская с железным терпением игнорировала замечания хейтеров, но на днях заявила, что теперь будет вести свой микроблог несколько иначе.

«Обычно я очень редко читаю комментарии и, как завелось в моей практике, никого не блокирую», — сообщила в одном из последних постов продюсер.

Рудковская отметила, что за 7 лет ведения Инстаграма видела немало людей без чувства такта, которые нелицеприятно отзываются не только о ней, но и о ее детях. «Я признаюсь, что я сама развела этих ''сорняков'' в своем инфополе. Я 6 лет пыталась быть Ксенией Анатольевной, которой абсолютно все равно, что про нее пишут, а теперь буду Оксаной Лаврентьевой, которая исключила полностью демократию на своей странице, блокируя любой негатив, и читать ее комментарии очень приятно и интересно, там подписчики говорят с ней на одном языке», — заявила продюсер.

1 2 3 ... 8 Яна Рудковская заявила, что устала от необоснованного хейта

Отдельно Яна Рудковская поблагодарила всех подписчиков, которые относятся к ней лояльно, а заодно поинтересовалась, как они работают с негативом на своих страницах в соцсети.