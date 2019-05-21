Сестра Жанны Фриске подозревает Дмитрия Шепелева в продаже части имущества певицы

Недавно в разговоре с журналистами сестра Жанны Фриске предположила, что Дмитрий Шепелев распродал унаследованное имущество, не предупредив при этом близких артистки.

В свое время «Русфонд» собрал внушительную сумму на лечение тяжелобольной Жанны Фриске. Однако впоследствии часть средств пропала. С этого момента началось продолжительное судебное разбирательство, в результате которого родственников Фриске обязали вернуть непотраченную сумму. На прошлой неделе организация «Русфонд» заявила о поступлении на счет части долга.

Сложившуюся ситуацию представитель организации объяснил тем, что родные Фриске распродали часть ее имущества, в том числе недвижимость. Поначалу близкие певицы не отреагировали на это заявление. Однако недавно сестра Жанны Наталья сообщила изданию «СтарХит», что не осведомлена о сделках по продаже имущества знаменитой исполнительницы. Она полагает, что это мог сделать Дмитрий Шепелев.

1 2 3 ... 10 Прошло уже почти четыре года с тех пор, как страна попрощалась с Жанной Фриске

«Я узнала об этом из газет, я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе», — рассказал сестра Фриске. Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев избегает общения с прессой.