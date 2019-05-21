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Сестра Жанны Фриске подозревает Дмитрия Шепелева в продаже части имущества певицы

Недавно в разговоре с журналистами сестра Жанны Фриске предположила, что Дмитрий Шепелев распродал унаследованное имущество, не предупредив при этом близких артистки.

В свое время «Русфонд» собрал внушительную сумму на лечение тяжелобольной Жанны Фриске. Однако впоследствии часть средств пропала. С этого момента началось продолжительное судебное разбирательство, в результате которого родственников Фриске обязали вернуть непотраченную сумму. На прошлой неделе организация «Русфонд» заявила о поступлении на счет части долга.

Сложившуюся ситуацию представитель организации объяснил тем, что родные Фриске распродали часть ее имущества, в том числе недвижимость. Поначалу близкие певицы не отреагировали на это заявление. Однако недавно сестра Жанны Наталья сообщила изданию «СтарХит», что не осведомлена о сделках по продаже имущества знаменитой исполнительницы. Она полагает, что это мог сделать Дмитрий Шепелев.

  • Жанна Фриске
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    Прошло уже почти четыре года с тех пор, как страна попрощалась с Жанной Фриске
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«Я узнала об этом из газет, я не в курсе, что мы продали, какую долю. Если Дмитрий продал какую-то часть имущества, думаю, это уголовно наказуемо. Я не знаю, мы ничего не продавали, у нас идут судебные разбирательства, я, правда, вообще не в курсе», — рассказал сестра Фриске. Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев избегает общения с прессой.

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21 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram, Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Жанна Фриске, Все о конфликте Шепелева и семьи Фриске, Наталья Фриске, Дмитрий Шепелев

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Я вообще не в курсе что там за суды, все больше по отпускам-заграницам езжу, но если что, то виноват во всем Шепелев. Так и запишите.

  • Проснулась Натаха, уставшая от отдыха и курортов. Ну во первых, он легко может продать свою половину дома и забрать свои деньги не кто с него не чего не требует. А во вторых как мило сестра Фриске забыла сказать, что и часть дома и квартира Жанны семейке Фриске больше не принадлежит, писали, что после суда были изъяты и пол дома и квартира и выставлены на торги. Так что любой (тот же Шепелев) может купит часть дома или квартиру на торгах и погасить долг их разрешение не требуется на продажу. Отдали бы деньги фонду спокойно, но нет продолжаете орать и судиться. Фу мерзко

  • семейка Фриске не вернула деньги и фонд после этого выставил имущество Жанны на торги. Ее пол дома и квартиру. Кто то купил долю родителей, ( их разрешение не требовалось они должники), Русфонд получил свои 8 миллионов, Далее пойдет квартира Жанны и все что есть пока не отдадут эти 21 миллион.

  • Она в курсе, что тратить деньги Русфонда и не отчитаться тоже ка бэ наказуемо? Или ниче, если для их личных нужд то все нормуль

  • Как можно быть не в курсе, за что судят ее родителей? Не семья, а цирк в коньках.

  • Очень содержательный текст выдала сестра Фриске

  • Очередная фрискотня

  • Страшнее другое.. этих денег ждут люди на своё лечение.

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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