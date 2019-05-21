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«Все время мучил голод…»: Полина Гагарина без прикрас рассказала, как худела на 40 кг

Сейчас Полина Гагарина блистает на лучших международных сценах, а фото в купальниках и вечерних нарядах, которыми певица активно делится в соцсетях, вызывают у поклонников восхищение, смешанное с завистью. Однако так было не всегда. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» певица рассказала, сколько труда ей на самом деле стоило привести фигуру в порядок.

Гагарина начала свою карьеру в 2003 году в рамках проекта «Фабрика звезд». Будучи шестнадцатилетней девушкой, Полина не придавала особого значения фигуре — все ее внимание было сосредоточено исключительно на музыке.
«Я была на ''Фабрике'', мне тогда казалось, в абсолютно нормальном весе. Ну, такая пухленькая девочка! А тогда была подростковая отечность. Младенческий жирок», — вспоминает Гагарина в интервью проекту «А поговорить?».  

Критика со стороны прессы имела место быть. Но то ли «акулы пера» не были еще такими зубастыми, то ли их скепсис не подхватывался в соцсетях — в виду их полного на тот момент отсутствия… В общем, ничто не помешало девушке одержать безоговорочную победу на конкурсе.

Став первой на проекте «Фабрика звезд», певица получила всероссийское признание. Несмотря на возросшую популярность и необходимость поддерживать себя в форме, Полина не спешила садиться на диеты. Казалось, лишние килограммы ее не смущали. Поглощенная творчеством, артистка приняла участие в «Новой волне», где заняла призовое 3 место. Также она начала активно записывать новые песни и снимать клипы.  

Спустя несколько лет девушка забеременела, в результате чего значительно прибавила в весе. Вспоминая то время, артистка замечает: «Когда я забеременела в 19 лет, сверху на младенческий жирок добавились гормоны. И меня разнесло до 80 килограммов».

Лишь после рождения сына от актера Петра Кислова певица впервые задумалась над тем, чтобы начать работать над фигурой.
Желание перемен пришло быстро: «Когда родила Андрюшу, подошла к зеркалу и сказала: ''Я так выглядеть не хочу''», — отметила исполнительница в интервью проекту «А поговорить?». 

Начиная с того времени, Гагарина стала внимательнее относиться к своему рациону, заботиться о качестве продуктов, а также много времени уделять спорту. Кроме того, певица перешла на дробное питание, исключив при этом все сладкое, жирное и мучное. Певица поделилась, что сначала ей было тяжело худеть: «Все время мучил голод…». Однако усилия не были напрасны и увенчались уверенным успехом. В общей сложности Полина сбросила около 40 кг.

Среди звезд отечественного шоу-бизнеса случались и более ощутимые трансформации, но мало кто, в отличие от Полины, сумел удержать вес. 

Трудолюбие артистки быстро принесло свои плоды, и теперь секрет великолепной формы Гагариной составляет предмет обсуждения фанатов.

  • Полина Гагарина
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    Сбросив лишние килограммы, Полина Гагарина блистает в облегающих платьях, подчеркивающих все достоинства фигуры
    Смотреть галерею

Сейчас Полина Гагарина частенько делится в соцсетях фотографиями в купальниках и облегающих платьях. Оно и понятно: за несколько лет строго режима питания и постоянных занятий с личным тренером артистка вылепила себя заново.

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21 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Полина Гагарина

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Так в чем секрет то?

  • Гость

    Так в чем секрет то?

    Никакого секрета, поменьше есть, побольше двигаться

  • Гагарина - самый крутой пример похудения для меня. Адская сила воли👍👍👍

  • Знающие люди, подскажите: а куда девается кожа при значительном похудении? Массаж обязателен? А то не жрать и двигаться я себя смогу заставить, а вот на массажиста денег нет(((( Не сделаю ли я хуже, решив худеть? Если кожа обвиснет, это кошмар будет, лучше ходить жирной.

  • да, удержать вес самое трудное

  • Гость

    Никакого секрета, поменьше есть, побольше двигаться

    И сладкое, жирное и мучное исключить. Совсем. Так написано. То есть, белок и овощи понемножку.

  • Гость

    Знающие люди, подскажите: а куда девается кожа при значительном похудении? Массаж обязателен? А то не жрать и двигаться я себя смогу заставить, а вот на массажиста денег нет(((( Не сделаю ли я хуже, решив худеть? Если кожа обвиснет, это кошмар будет, лучше ходить жирной.

    Я похудела по Диете Дюкана(поищите в интернете) на 45кг со 110кг до 65кг. Лишний вес был набрал в процессе лечения от бесплодия на многолетнем приеме гормонов. Кожа не обвисла, т.к. белковая диета(минимум углеводов и без жиров)+эллиптический тренажер 3 раза в неделю(можно купить от 15 000р., а можно в тренажерном зале) хорошо подтягивают кожу. Ничего не обвисло. Удачи Вам в похудении и удержании и веса.

  • Хм, была 80кг, похудела на 40 - сейчас значит весит 40кг? Маленько приукрасила пПолина. Весит на 50кг., что конечно же круто. Но давайте уже говорить правду, просто диетой и спортом на столько не похудеешь, надо тупо не есть.

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