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Уходить или оставаться? Дакота и Бородина поспорили на тему разводов

На днях Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме пост с резкой критикой разводов. Его прокомментировала певица Рита Дакота, которая высказала противоположную точку зрения.

Недавно Ксения Бородина написала в Инстаграме пост о разводах. Ведущая сопроводила его фото с мужем Курбаном Омаровым. Супругам уже приходилось расставаться на время, однако им все же удалось восстановить мир в семье. Именно поэтому в своем посте Ксения раскритиковала саму идею развода.

Бородина сразу отметила, что есть случаи, когда разойтись все же необходимо: например, алкоголизм, употребление наркотиков одним из супругов, измены. Знаменитость заявила, что не понимает, когда люди разводятся из-за нежелания найти компромисс. «Не все готовы разговаривать, прислушиваться друг к другу, сломать всегда проще, чем строить», — заключила Ксения.

На пост телеведущей отреагировала Рита Дакота. В своем комментарии певица не согласилась с мнением Бородиной. «В разводе нет ничего трагичного, если период, проведенный рядом, принимать с благодарностью в сердце, а опыт и рост в отношениях — принимать за подарок. Я бы вообще посоветовала разводиться всем», — написала Дакота. Напомним, летом прошлого года певица окончательно рассталась с мужем Владом Соколовским.

Надо отметить, что с мнением Дакоты согласились многие — комментарий певицы собрал больше тысячи лайков. Чья точка зрения ближе вам?

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21 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Рита Дакота, Ксения Бородина, Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова, Курбан Омаров, Все о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского, Влад Соколовский

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Измены, это предательство. Нельзя прощать такое.

  • А что же сама Бородина развелась с первым мужем, измен там не было, а со вторым осталось хотя изменял он ей. Странная логика у нее.

  • Никогда не понимала этих деревенских причитаний, что муж - это на всю жизнь, а развод - это позор. У нас разведенная женщина считается не уважающим себя человеком, не согласным терпеть и мириться с тем, что ее не устраивает, а каким-то второсортным существом, которое настолько никчемное, что не смогло мужика около себя удержать🤦‍♀️ Как же достали эти дремучие предрассудки!

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