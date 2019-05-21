Уходить или оставаться? Дакота и Бородина поспорили на тему разводов

На днях Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме пост с резкой критикой разводов. Его прокомментировала певица Рита Дакота, которая высказала противоположную точку зрения.

Недавно Ксения Бородина написала в Инстаграме пост о разводах. Ведущая сопроводила его фото с мужем Курбаном Омаровым. Супругам уже приходилось расставаться на время, однако им все же удалось восстановить мир в семье. Именно поэтому в своем посте Ксения раскритиковала саму идею развода.

Бородина сразу отметила, что есть случаи, когда разойтись все же необходимо: например, алкоголизм, употребление наркотиков одним из супругов, измены. Знаменитость заявила, что не понимает, когда люди разводятся из-за нежелания найти компромисс. «Не все готовы разговаривать, прислушиваться друг к другу, сломать всегда проще, чем строить», — заключила Ксения.

На пост телеведущей отреагировала Рита Дакота. В своем комментарии певица не согласилась с мнением Бородиной. «В разводе нет ничего трагичного, если период, проведенный рядом, принимать с благодарностью в сердце, а опыт и рост в отношениях — принимать за подарок. Я бы вообще посоветовала разводиться всем», — написала Дакота. Напомним, летом прошлого года певица окончательно рассталась с мужем Владом Соколовским.

1 2 3 ... 10 Последний пост в Инстаграме Ксения Бородина посвятила теме разводов

Надо отметить, что с мнением Дакоты согласились многие — комментарий певицы собрал больше тысячи лайков. Чья точка зрения ближе вам?