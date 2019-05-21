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Порыв души или нарушение протокола? Зачем Кейт Миддлтон поцеловала королеву в щеку

Несмотря на то, что члены королевской семьи стараются не допускать проявлений нежности на публике, на днях Кейт Миддлтон неожиданно сделала небольшое исключение из правил.

Королева и ее семья нечасто радуют поклонников моментами нежности, ведь на публике, они всегда скованы рамками этикета. Однако на выставке цветов в Челси Кейт Миддлтон позволила себе маленькую вольность. Герцогиня Кембриджская расцеловала Елизавету II в обе щеки перед тем, как сделать реверанс в знак уважения.

Мероприятие проходило в саду, благоустройством которого занималась сама Миддлтон. Ранее именно в этом месте герцогиня и ее супруг принц Уильям устроили трогательную фотосессию с детьми. Теперь же королева увидела этот прекрасный сад лично.

  • Елизавета II, Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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    Члены королевской семьи стараются следовать этикету и не допускать проявлений нежности на публике
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Многим поклонникам королевской семьи понравился столь теплый момент, который им довелось наблюдать. В то же время многие задались вопросом, нарушила ли Кейт королевский протокол, не начав приветствие с реверанса.

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21 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II, Кейт Миддлтон

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