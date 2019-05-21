Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Эль Фаннинг потеряла сознание из-за слишком узкого платья во время ужина в Каннах

Звезда «Неонового демона», вошедшая в состав жюри Каннского кинофестиваля, не на шутку напугала гостей во время званого ужина Chopard. Как выяснилось позже, Фаннинг почувствовала недомогание из-за особой конструкции платья. 

Эль Фаннинг ― 21-летняя актриса, известная по ролям нежных романтичных девушек. Особую славу принесла ей актерская работа в фильме «Малефисента» ― девушка воплотила на экране образ хрупкой Авроры. Кажется, девушка решила не изменять полюбившемуся публике амплуа: во время церемонии на ужине Chopard Фаннинг неожиданно потеряла сознание. 

Инцидент произошел во время официального приема гостей. Тьерри Фремо, директор кинофестиваля, представлял публике молодого актера Франсуа Сивиль. Именно в этот момент сидящей за столом Эль Фаннинг стало плохо. Девушка буквально упала со стула и очутилась на полу.

Звезду «Малефисенты» и «Неонового демона» поддержала сестра, актриса Дакота Фаннинг. Девушки сидели рядом, и Дакота моментально среагировала на недомогание родственницы ― именно она помогла сестре подняться на ноги.

По словам очевидцев, церемония была на короткое время приостановлена. Впрочем, это понятно: гости званого ужина встревожились не на шутку и пытались оказать актрисе помощь. Так, Колин Ферт, который сидел за одним столиком с сестрами Фаннинг, поспешил поднять потерявшую сознание актрису. А Марион Котийяр, говорят, от беспокойства даже схватилась за сердце.

После того, как Эль Фаннинг пришла в себя, к столику подоспели охранники. Они помогли знаменитым сестрам покинуть зал.

По слухам, причиной обморока явилось платье, в котором девушка посетила церемонию. Это было невесомое нюдовое платье Prada с корсетом и вышивкой на юбке.

  • 1 2 3 ...9
    Эль Фаннинг не первый раз выбирает для светских выходов платья из коллекции Prada
    Смотреть галерею

Пока информация о здоровье Фаннинг не поступала, но мы искренне надеемся, что актриса уже оправилась от происшествия и отлично себя чувствует! 

Перейти к обсуждению


21 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Эль Фаннинг

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
181
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
27 Комментариев
Гость 2019-05-19 11:46:00
156
Каждый год одно и то же: место могло бы быть и повыше, но к России все предвзяты, вот нас и засудили🤦🏼‍♀️ Да 3 местом унылой и незапоминающейся песне Лазарева еще и польстили!
«Вижу некую предвзятость»: Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения» и свое третье место
127 Комментариев
Гость 2019-05-19 02:44:00
148
Да, поздравляем и надеемся, что на этом он успокоится и больше на Евровидение ездить не будет. А то прям как будто он один на всю Россию, больше петь никто не умеет и ехать некому🙈
Участник из Нидерландов Дункан Лоуренс победил на «Евровидении-2019»
198 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.