Эль Фаннинг потеряла сознание из-за слишком узкого платья во время ужина в Каннах

Звезда «Неонового демона», вошедшая в состав жюри Каннского кинофестиваля, не на шутку напугала гостей во время званого ужина Chopard. Как выяснилось позже, Фаннинг почувствовала недомогание из-за особой конструкции платья.

Эль Фаннинг ― 21-летняя актриса, известная по ролям нежных романтичных девушек. Особую славу принесла ей актерская работа в фильме «Малефисента» ― девушка воплотила на экране образ хрупкой Авроры. Кажется, девушка решила не изменять полюбившемуся публике амплуа: во время церемонии на ужине Chopard Фаннинг неожиданно потеряла сознание.



Инцидент произошел во время официального приема гостей. Тьерри Фремо, директор кинофестиваля, представлял публике молодого актера Франсуа Сивиль. Именно в этот момент сидящей за столом Эль Фаннинг стало плохо. Девушка буквально упала со стула и очутилась на полу.



Звезду «Малефисенты» и «Неонового демона» поддержала сестра, актриса Дакота Фаннинг. Девушки сидели рядом, и Дакота моментально среагировала на недомогание родственницы ― именно она помогла сестре подняться на ноги.





По словам очевидцев, церемония была на короткое время приостановлена. Впрочем, это понятно: гости званого ужина встревожились не на шутку и пытались оказать актрисе помощь. Так, Колин Ферт, который сидел за одним столиком с сестрами Фаннинг, поспешил поднять потерявшую сознание актрису. А Марион Котийяр, говорят, от беспокойства даже схватилась за сердце.

После того, как Эль Фаннинг пришла в себя, к столику подоспели охранники. Они помогли знаменитым сестрам покинуть зал.



По слухам, причиной обморока явилось платье, в котором девушка посетила церемонию. Это было невесомое нюдовое платье Prada с корсетом и вышивкой на юбке.



1 2 3 ... 9 Эль Фаннинг не первый раз выбирает для светских выходов платья из коллекции Prada

Пока информация о здоровье Фаннинг не поступала, но мы искренне надеемся, что актриса уже оправилась от происшествия и отлично себя чувствует!