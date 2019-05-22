Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Плюс к плюсу: у Эшли Грэм есть сестра на шесть лет моложе и на два размера крупнее

Младшая сестра одной из самых успешных плюс-сайз-моделей современности Эшли Грэм скоро может затмить ее. Недавно 31-летняя Эшли и 25-летняя Эбигейл поучаствовали вместе в фотосессии. Оценим?

Вы знали, что у Эшли Грэм есть младшая сестра? И она тоже модель! На днях плюс-сайз-звезда привлекла свою родственницу к участию в рекламной кампании бренда Swimsuits For All. Во время фотосессии Эшли и Эбигейл примерили купальники из новой летней коллекции. Автором снимков является известный модный фотограф Бен Уоттс, чьи работы часто публикуются в глянцевых журналах.

Сестры решили вспомнить детство и сопроводили кадры из фотосессии старыми снимками. На них Эшли и Эбигейл запечатлены еще маленькими девочками. Забавно, что Грэм-старшая в детстве выглядела, как мальчишка: ходила с короткой стрижкой и носила растянутые джинсы.

Эшли призналась, что она счастлива принимать участие в этой фотосессии с родной сестрой. Сама начинающая модель прокомментировала свое участие в кампании так: «Я люблю поддерживать Эшли во всем, что она делает, особенно когда речь идет о пропаганде красоты вне зависимости от размера».

Перейти к обсуждению 2


22 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Эшли Грэм

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Обе толстые.Но старшая хоть на лицо симпатичная.

  • По ходу, Эшли и впрямь колола в лицо липолитики. У сестры таких скул и близко нет, толстое лицо пропорционально толстому телу.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
227
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
35 Комментариев
Гость 2019-05-19 11:46:00
159
Каждый год одно и то же: место могло бы быть и повыше, но к России все предвзяты, вот нас и засудили🤦🏼‍♀️ Да 3 местом унылой и незапоминающейся песне Лазарева еще и польстили!
«Вижу некую предвзятость»: Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения» и свое третье место
131 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
143
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
33 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.