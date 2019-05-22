Плюс к плюсу: у Эшли Грэм есть сестра на шесть лет моложе и на два размера крупнее

Младшая сестра одной из самых успешных плюс-сайз-моделей современности Эшли Грэм скоро может затмить ее. Недавно 31-летняя Эшли и 25-летняя Эбигейл поучаствовали вместе в фотосессии. Оценим?

Вы знали, что у Эшли Грэм есть младшая сестра? И она тоже модель! На днях плюс-сайз-звезда привлекла свою родственницу к участию в рекламной кампании бренда Swimsuits For All. Во время фотосессии Эшли и Эбигейл примерили купальники из новой летней коллекции. Автором снимков является известный модный фотограф Бен Уоттс, чьи работы часто публикуются в глянцевых журналах.

Сестры решили вспомнить детство и сопроводили кадры из фотосессии старыми снимками. На них Эшли и Эбигейл запечатлены еще маленькими девочками. Забавно, что Грэм-старшая в детстве выглядела, как мальчишка: ходила с короткой стрижкой и носила растянутые джинсы.

1 2 3 ... 10 Эбигейл Грэм младше свой знаменитой сестры на 6 лет

Эшли призналась, что она счастлива принимать участие в этой фотосессии с родной сестрой. Сама начинающая модель прокомментировала свое участие в кампании так: «Я люблю поддерживать Эшли во всем, что она делает, особенно когда речь идет о пропаганде красоты вне зависимости от размера».