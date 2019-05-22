До романа с Евгением Петросяном Татьяна Брухунова была влюблена в его 73-летнего директора

В Сети не прекращают обсуждать отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Недавно выяснилось, что юморист — не единственный зрелый мужчина, с которым встречалась молодая женщина.

Татьяна Брухунова

О Татьяне Брухуновой стало известно прошлым летом — именно из-за нее начали длительный и скандальный бракоразводный процесс Евгений Петросян и Елена Степаненко. Девушка, долгие годы работавшая со звездной четой, стала любовницей юмориста.

Несмотря на 43-летнюю разницу в возрасте, Петросян и Брухунова, похоже, счастливы друг с другом.

В СМИ то и дело появляется информация о том, что пара собирается пожениться и завести детей. Впрочем, сами Евгений и Татьяна предпочитают не комментировать свою личную жизнь.

Евгений Петросян

В их микроблогах нет ни одного совместного снимка, хотя иногда юморист подчеркивает, что его фотографирует именно молодая избранница.



Многие интернет-пользователи не верят, что Брухунова испытывает нежные чувства к Петросяну, и считают, что главная цель девушки — завладеть несметными богатствами артиста.

Однако недавно журналистам «Комсомольской правды» стало известно, что Татьяна и раньше симпатизировала мужчинам в возрасте.

Как оказалось, в 18 лет, еще до близкого знакомства с Евгением Вагановичем, Брухунова встречалась с его директором Юрием Диктовичем, который был напорядок старше самого артиста! Тогда еще учившаяся в институте девушка устроилась к Дитковичу на подработку.

«Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу, но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Он позволял себе приударить за прелестницами. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Диктовичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином. И взял ее к себе в личные помощницы», — рассказала корреспонденту знакомая Петросяна и Степаненко, которая представилась Людмилой.



Вполне возможно, что Татьяна крутила роман с пожилым мужчиной из корыстных побуждений. По словам работников театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна, Брухунова метила на место директора юмориста и его жены, надеясь, что когда-нибудь возлюбленный отдаст ей свой пост.

К слову, некоторые приближенные Петросяна считают, что девушка была по-настоящему влюблена в Диктовича и сильно страдала, когда в 2016-м он умер.

«Я видела Брухунову на его похоронах. Как она убивалась! Вцепилась обеими руками в его гроб и рыдала в голос. А рядом в изумлении стояли пожилая жена Диктовича и его дочь. Обе знали, что она имела на Юрия Яковлевича виды. Но сейчас они не хотят поднимать эту тему — слишком болезненно», — утверждает подруга Елены Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Кроме того, знакомая экс-супругов считает, что девушка продолжала испытывать чувства к Диктовичу даже во время романа с Евгением Петросяном.

Дело в том, что долгие годы Брухунова вела в интернете личный дневник (недавно она его удалила — прим. Woman.ru), в котором описывала свои страдания по взрослому женатому мужчине.

«В своем дневнике она даже давала советы, как очаровать зрелого мужчину. Многие подумали, что Таня признается в любви к Петросяну. Но тут нестыковка. Дневник Брухунова вела в 2010-м, еще до романа с Евгением Вагановичем», — заметила Людмила.

1 2 3 ... 12 Стало известно, что до романа с Евгением Петросяном Татьяна Брухунова встречалась с его директором Юрием Диктовичем

Во время программы «Эксклюзив» на Первом канале Брухунова рассказывала, что ее романтические отношения с Петросяном начались в 2013-м. Вероятно, Татьяна могла состоять в отношениях и с юмористом, и его директором. Тем более, по словам знакомой артистов, в последние годы между мужчинами действительно имели места конфликты — Диктович ревновал Брухунову к своему начальнику.



«Она оказалась не такой уж простушкой. Юрий Яковлевич по этому поводу сильно переживал, нервничал. Но терпел, так как всю жизнь работал с Петросяном и был предан ему», — заключила Людмила.