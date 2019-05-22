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В шлеме и военной форме: в Сети появились официальные портреты новой королевы Таиланда

Пока британская пресса активно обсуждает рождение наследника принца Гарри и Меган Маркл, азиатские СМИ чествуют свою новую королеву — правительницей страны стала 40-летняя Сутхида Тиджай. Спешим познакомить вас с этой весьма интересной персоной.  

После смерти короля Таиланда Пхумипона Адульядета в 2016 году на престол взошел его единственный сын Маха Вачиралонгкорн. Это тот эксцентричный мужчина, который любит разгуливать средь бела дня в укороченных топах и мини-шортах. Он стал старейшим в истории принцем, принявшим королевский титул. В мае 2019-го 66-летний Маха неожиданно для всех связал себя узами брака в четвертый раз. На этот раз избранницей короля стала.... генерал Сутхида Тиджай. 

Не стоит удивляться столь странному выбору: долгое время Сутхида была начальницей личной охраны правителя, а через три года ее повысили до звания генерала. Чувства вспыхнули, и влюбленные не смогли, да и не хотели им противостоять. 

На официальных фото, появившихся в Сети, новоиспеченная супруга короля позирует в не совсем привычных для ее статуса нарядах. Вы где-нибудь еще видели королеву в военной форме?  

Церемония бракосочетания короля Таиланда и его избранницы состоялась 1 мая в Тронном зале дворца Дусит. После пышной свадьбы Маха Вачиралонгкорн присвоил супруге два титула — леди и королевы-консорт.  

Не успели отгреметь свадебные мероприятия, как появился новый повод для пышного торжества — спустя три дня после заключения брака Маха вступил в должность официально.

Отметим, что ранее король Таиланда был женат три раза. От предыдущих отношений у Махи Вачирлонгкорна осталось пять сыновей и две дочери. 

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22 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Royal Household Bureau, Getty Images, Legion-Media.ru

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  • О, и в Тайланде за короля выходят замуж по большой и чистой любви)

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