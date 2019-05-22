В шлеме и военной форме: в Сети появились официальные портреты новой королевы Таиланда

Пока британская пресса активно обсуждает рождение наследника принца Гарри и Меган Маркл, азиатские СМИ чествуют свою новую королеву — правительницей страны стала 40-летняя Сутхида Тиджай. Спешим познакомить вас с этой весьма интересной персоной.



После смерти короля Таиланда Пхумипона Адульядета в 2016 году на престол взошел его единственный сын Маха Вачиралонгкорн. Это тот эксцентричный мужчина, который любит разгуливать средь бела дня в укороченных топах и мини-шортах. Он стал старейшим в истории принцем, принявшим королевский титул. В мае 2019-го 66-летний Маха неожиданно для всех связал себя узами брака в четвертый раз. На этот раз избранницей короля стала.... генерал Сутхида Тиджай.

Не стоит удивляться столь странному выбору: долгое время Сутхида была начальницей личной охраны правителя, а через три года ее повысили до звания генерала. Чувства вспыхнули, и влюбленные не смогли, да и не хотели им противостоять.



На официальных фото, появившихся в Сети, новоиспеченная супруга короля позирует в не совсем привычных для ее статуса нарядах. Вы где-нибудь еще видели королеву в военной форме?

Церемония бракосочетания короля Таиланда и его избранницы состоялась 1 мая в Тронном зале дворца Дусит. После пышной свадьбы Маха Вачиралонгкорн присвоил супруге два титула — леди и королевы-консорт.

Не успели отгреметь свадебные мероприятия, как появился новый повод для пышного торжества — спустя три дня после заключения брака Маха вступил в должность официально.

1 2 3 ... 11 Королева Сутхида родилась 3 июня 1978 года в Бангкоке

Отметим, что ранее король Таиланда был женат три раза. От предыдущих отношений у Махи Вачирлонгкорна осталось пять сыновей и две дочери.