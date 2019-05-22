Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 19 лет спустя

Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в июле 2000-го. Тогда кадры их красивого свадебного путешествия в Венецию, которые певец показал в клипе «Половина сердца», увидела вся страна. Теперь, спустя почти 20 лет, супруги решили повторить ту памятную поездку.

Недавно Анжелика Варум опубликовала несколько фото, сделанных в Венеции, куда певица отправилась со своим мужем Леонидом Агутиным. Впрочем, для начала она показала подписчикам снимок 19-летней давности, который был сделан во время свадебного путешествия звездной пары. Тогда их поездку обсуждала вся страна.

На других снимках, сделанных уже в мае 2019-го, супруги катаются на лодке по венецианским каналам и бродят по тихим улочкам. Кадры певица подписала лаконично: «Венеция. Без малого 20 лет спустя».

  • Анжелика Варум, Леонид Агутин
    1 2 3 ...10
    Анжелика Варум и Леонид Агутин решили вспомнить свое свадебное путешествие
    Смотреть галерею

Ну как тут остаться равнодушным? Вот и подписчики звездной пары не смогли сдержать слов восхищения: «Мужчина, который достоин уважения! Женщина, которая достойна восхищения!», «И через 20 лет ваши глаза полны любви и счастья, внутреннего спокойствия!», «Самая очаровательная пара российского шоу-бизнеса! Будьте счастливы и радуйте нас своим творчеством».

Перейти к обсуждению


22 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Анжелика Варум, Леонид Агутин

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
227
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
35 Комментариев
Гость 2019-05-19 11:46:00
159
Каждый год одно и то же: место могло бы быть и повыше, но к России все предвзяты, вот нас и засудили🤦🏼‍♀️ Да 3 местом унылой и незапоминающейся песне Лазарева еще и польстили!
«Вижу некую предвзятость»: Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения» и свое третье место
131 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
143
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
33 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.