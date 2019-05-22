Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 19 лет спустя

Леонид Агутин и Анжелика Варум поженились в июле 2000-го. Тогда кадры их красивого свадебного путешествия в Венецию, которые певец показал в клипе «Половина сердца», увидела вся страна. Теперь, спустя почти 20 лет, супруги решили повторить ту памятную поездку.

Недавно Анжелика Варум опубликовала несколько фото, сделанных в Венеции, куда певица отправилась со своим мужем Леонидом Агутиным. Впрочем, для начала она показала подписчикам снимок 19-летней давности, который был сделан во время свадебного путешествия звездной пары. Тогда их поездку обсуждала вся страна.

На других снимках, сделанных уже в мае 2019-го, супруги катаются на лодке по венецианским каналам и бродят по тихим улочкам. Кадры певица подписала лаконично: «Венеция. Без малого 20 лет спустя».



1 2 3 ... 10 Анжелика Варум и Леонид Агутин решили вспомнить свое свадебное путешествие

Ну как тут остаться равнодушным? Вот и подписчики звездной пары не смогли сдержать слов восхищения: «Мужчина, который достоин уважения! Женщина, которая достойна восхищения!», «И через 20 лет ваши глаза полны любви и счастья, внутреннего спокойствия!», «Самая очаровательная пара российского шоу-бизнеса! Будьте счастливы и радуйте нас своим творчеством».