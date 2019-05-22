Очевидцы утверждают, что Купер и Шейк по-прежнему вместе, но у Брэдли подбита переносица

Фанаты Брэдли Купера и Ирины Шейк переживают за их отношения, ведь недавно таблоиды сообщили о расставании знаменитостей. Те, кого особенно расстроили эти новости, взяли ситуацию в свои руки и спросили актера о личной жизни напрямую.

Ирину Шейк и Брэдли Купера давно не видели вместе, а ряд изданий утверждают: пара приняла решение расстаться. У многих это вызвало лишь скептицизм, ведь родителей маленькой Леа «разводят» со стабильной регулярностью.

Впрочем, как выяснилось недавно, информация, распространяемая западными журналистами, оказалась ложной. 21 мая в Инстаграме одной из поклонниц Купера появилось совместное фото с ним. «Сегодня я гуляла по Лос-Анджелесу и случайно встретила Брэдли. Он отлично знает французский, а еще он обаятельный и вежливый», — поведала пользовательница Инстаграма по имени Сэнди.



В комментариях фолловеры начали выспрашивать у нее подробности встречи. В частности, Сэнди подтвердила, что Купер был не один, а с возлюбленной Ириной Шейк и дочерью Леа. И выглядело звездное семейство вполне счастливым.

1 2 3 ... 10 Поклонники уверены в том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер по-прежнему вместе

Нас же насторожило наличие на переносице актера здорового синяка. Уж не заработал ли он его во время ссоры с горячей во всех смыслах моделью?