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Очевидцы утверждают, что Купер и Шейк по-прежнему вместе, но у Брэдли подбита переносица

Фанаты Брэдли Купера и Ирины Шейк переживают за их отношения, ведь недавно таблоиды сообщили о расставании знаменитостей. Те, кого особенно расстроили эти новости, взяли ситуацию в свои руки и спросили актера о личной жизни напрямую.

Ирину Шейк и Брэдли Купера давно не видели вместе, а ряд изданий утверждают: пара приняла решение расстаться. У многих это вызвало лишь скептицизм, ведь родителей маленькой Леа «разводят» со стабильной регулярностью. 

Впрочем, как выяснилось недавно, информация, распространяемая западными журналистами, оказалась ложной. 21 мая в Инстаграме одной из поклонниц Купера появилось совместное фото с ним. «Сегодня я гуляла по Лос-Анджелесу и случайно встретила Брэдли. Он отлично знает французский, а еще он обаятельный и вежливый», — поведала пользовательница Инстаграма по имени Сэнди.

В комментариях фолловеры начали выспрашивать у нее подробности встречи. В частности, Сэнди подтвердила, что Купер был не один, а с возлюбленной Ириной Шейк и дочерью Леа. И выглядело звездное семейство вполне счастливым.

  • Брэдли Купер, Ирина Шейк
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    Поклонники уверены в том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер по-прежнему вместе
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Нас же насторожило наличие на переносице актера здорового синяка. Уж не заработал ли он его во время ссоры с горячей во всех смыслах моделью?

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22 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Сковородкой видимо🤪

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