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Брайану Хикерсону грозит срок за избиение экс-возлюбленной Кличко Хайден Панеттьери

Бывшая возлюбленная и мать ребенка Владимира Кличко Хайден Панеттьери была жестоко избита своим новым бойфрендом, 28-летним начинающим актером Брайаном Хикерсоном. На днях актеру было предъявлено обвинение окружного прокурора Лос-Анджелеса. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон
Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон

В начале мая на вечеринке в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса Хайден Панеттьери сильно поругалась со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Ссора закончилась рукоприкладством. Очевидцы рассказали изданию TMZ, что видели многочисленные синяки на теле девушки. Полиция Лос-Анджелеса задержала мужчину на месте, но вскоре актер был отпущен под залог в 50 тысяч долларов.

Хайден Панеттьери после расставания с Кличко
Хайден Панеттьери после расставания с Кличко

Состояние Хайден Панеттьери вызывает большое беспокойство у ее семьи: нанесенные актрисе травмы оказались достаточно серьезными, чтобы завести дело. Спустя месяц Брайану Хикерсону было предъявлено обвинение от окружного прокурора округа Лос-Анджелес. Несмотря на это, актриса продолжает жить с бойфрендом в одном доме. Семья Хайден как никогда за нее беспокоится. Ранее родственники знаменитости высказывали свои переживания о новых отношениях девушки, которые стали причиной постоянных гулянок и злоупотребления алкоголем.

«Хайден знает, что у Брайана сложный характер, именно это ее и привлекает. Она уверена, что бойфренд способен себя контролировать, верит в прочность их отношений», — цитирует слова семьи издание The Daily Mail 

Полиция уже не в первый раз наведывается в дом Панеттьери. Несколько месяцев назад сотрудники прибыли разнимать Брайана Хикерсона и отца актрисы, дверь им открыла нетрезвая хозяйка. В начале 2019 года Кличко забрал дочь у экс-возлюбленной и отвез ее к бабушке в Киев. Образ жизни бывшей девушки вызывает у боксера беспокойство.

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23 мая 2019
Текст Шляпужникова Дарья
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
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