СМИ: долг семьи Фриске «Русфонду» был погашен деньгами из наследства маленького сына певицы

В 2015-м после продолжительной борьбы с раком головного мозга скончалась Жанна Фриске. Тогда «Русфонд» собрал внушительную сумму на лечение исполнительницы — но, увы, это не помогло.
Долгое время родственники Фриске тянули с возвращением внушительной суммы — по информации фонда, они должны вернуть более 21 миллиона рублей.
14 мая представители «Русфонда» сообщили, что семья певицы наконец начала погашение долга, внеся на счет организации порядка 8 миллионов рублей.
Как стало известно порталу «Комсомольская правда», чтобы погасить часть долга, семейство Жанны продало долю загородного особняка в Подмосковье, которая принадлежит ее 6-летнему сыну Платону.
Двухэтажный дом площадью 400 квадратных метров был куплен Дмитрием Шепелевым уже во время болезни Жанны. После ее смерти коттедж достался трем наследникам певицы — отцу, матери и сыну, интересы которого представлял Шепелев. Теперь Платон не является наследником элитной недвижимости.
К слову, отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что ничего не знает о продаже имущества. На данный момент родственник отказался от комментариев по этому вопросу.