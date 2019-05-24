СМИ: долг семьи Фриске «Русфонду» был погашен деньгами из наследства маленького сына певицы

Недавно стало известно, что семья умершей от онкологии Жанны Фриске наконец начала отдавать «Русфонду» средства, оставшиеся после ее лечения. Однако, как оказалось, чтобы погасить часть долга, родственники певицы продали недвижимость ее 6-летнего сына Платона.

Жанна Фриске

В 2015-м после продолжительной борьбы с раком головного мозга скончалась Жанна Фриске. Тогда «Русфонд» собрал внушительную сумму на лечение исполнительницы — но, увы, это не помогло.

После смерти Жанны «Русфонд» попросил ее семью отчитаться о тратах и вернуть оставшиеся деньги.

Долгое время родственники Фриске тянули с возвращением внушительной суммы — по информации фонда, они должны вернуть более 21 миллиона рублей.

Отец Жанны Владимир Фриске

14 мая представители «Русфонда» сообщили, что семья певицы наконец начала погашение долга, внеся на счет организации порядка 8 миллионов рублей.

Однако вряд ли родственники возвращают именно те деньги, которые они получали от благотворительной организации.

Как стало известно порталу «Комсомольская правда», чтобы погасить часть долга, семейство Жанны продало долю загородного особняка в Подмосковье, которая принадлежит ее 6-летнему сыну Платону.

1 2 3 ... 10 Семья Жанны Фриске лишила наследства ее сына Платона

Двухэтажный дом площадью 400 квадратных метров был куплен Дмитрием Шепелевым уже во время болезни Жанны. После ее смерти коттедж достался трем наследникам певицы — отцу, матери и сыну, интересы которого представлял Шепелев. Теперь Платон не является наследником элитной недвижимости.



К слову, отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что ничего не знает о продаже имущества. На данный момент родственник отказался от комментариев по этому вопросу.

