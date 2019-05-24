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«Не встречайся с мужчинами старше»: Анна Седокова дала совет молодым девушкам, которому не следовала сама

На днях 36-летняя Анна Седокова поделилась с поклонниками советами, которые дала бы себе в молодости. Среди них: больше читать, заниматься спортом и помнить, что друзья — это не главное в жизни. Затронула певица и тему отношений с противоположным полом.

Поклонники Анны Седоковой знают, что жизнь певицы складывалась непросто: отец оставил их с матерью, когда девочке было всего 5 лет. Из-за этого маленькая Аня практически не виделась с мамой, которая вынуждена была целыми днями работать. В 6 лет Седокова поняла, чего хочет в жизни — стать популярной артисткой.

В молодости Анна с красным диплом окончила Киевский институт искусств, затем обрела известность благодаря участию в группе «ВИА Гра» и даже успела написать книгу. 
 
Сегодня Седоковой 36 лет и она — популярная певица. Анна воспитывает троих детей, совмещая заботу о семье с карьерой дизайнера.  

Рассуждая над ошибками молодости и многочисленными уроками, которые она получила в течение жизни, одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса опубликовала в своем Инстаграме 8 советов, которыми непременно поделилась бы с собой пятнадцатилетней. Так, артистка отметила, что «друзья — это не все. Ты — все», что нужно слушать хорошую музыку, а не ту, что навязывают массы, читать как можно больше книг или хотя бы слушать их в аудиоверсии: «Они имеют волшебное свойство уносить в другой мир».

Затронула Седокова и тему отношений с противоположным полом: «Не общайся с парнями на 10 лет старше. Это тебе сейчас кажется , что вы одинаковые, но на самом деле пропасть между 16 и 26 огромная». Анна знает, о чем говорит: в 21 год она вышла замуж за человека на десять лет ее старше. Брак популярной исполнительницы и футболиста Валентина Белькевича продлился всего два года.

Разница в возрасте со вторым мужем Анны Седоковой Максимом Чернявским составляла четыре года, и на этот раз старше оказалась певица. А бизнесмен Артем Комаров, от которого Седокова родила сына, был младше нее аж на семь лет.

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24 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • че, уже ее никто не комментирует?!))))

  • девушка, которая закончила ВУЗ с красным дипломом не должна быть такой глупышкой. Интервью видела ее по телевизору, говорить вообще не умеет, глупо ведет диалог. Но трудяжка, молодец. Концерты дает, крокус и иже с ними не собирает, конечно, но тем не менее пашет. Не сидит на алиментах Артемки

  • Гость

    девушка, которая закончила ВУЗ с красным дипломом не должна быть такой глупышкой. Интервью видела ее по телевизору, говорить вообще не умеет, глупо ведет диалог. Но трудяжка, молодец. Концерты дает, крокус и иже с ними не собирает, конечно, но тем не менее пашет. Не сидит на алиментах Артемки

    Кто вам такое сказал? Уровень интеллект и образование вообще не связаны. Хорошие оценки - это показатель того, что человек неплохим исполнителем и обладает отличной памятью и все. Аньке жизненной мудрости не хватает, житейской хитрости. Тысячи примеров, когда женщина в учебе полный ноль, но в жизни ведет себя очень продумано. Та же Галушка, например: столько лет водить мужа за нос, заставить его удочерить свою дочь от незнамо кого и в результате получать алименты на двоих детей. Крайне хитрая женщина, очень продуманная.А Аня особо не думает, когда встречается с мужчинами, сразу в омут с головой что называется...

  • Красивая, добрая, бесхитростная женщина, даже не знаю, хорошо это или плохо

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
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