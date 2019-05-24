«Не встречайся с мужчинами старше»: Анна Седокова дала совет молодым девушкам, которому не следовала сама

На днях 36-летняя Анна Седокова поделилась с поклонниками советами, которые дала бы себе в молодости. Среди них: больше читать, заниматься спортом и помнить, что друзья — это не главное в жизни. Затронула певица и тему отношений с противоположным полом.



Поклонники Анны Седоковой знают, что жизнь певицы складывалась непросто: отец оставил их с матерью, когда девочке было всего 5 лет. Из-за этого маленькая Аня практически не виделась с мамой, которая вынуждена была целыми днями работать. В 6 лет Седокова поняла, чего хочет в жизни — стать популярной артисткой.

В молодости Анна с красным диплом окончила Киевский институт искусств, затем обрела известность благодаря участию в группе «ВИА Гра» и даже успела написать книгу.



Сегодня Седоковой 36 лет и она — популярная певица. Анна воспитывает троих детей, совмещая заботу о семье с карьерой дизайнера.

Рассуждая над ошибками молодости и многочисленными уроками, которые она получила в течение жизни, одна из самых сексуальных женщин отечественного шоу-бизнеса опубликовала в своем Инстаграме 8 советов, которыми непременно поделилась бы с собой пятнадцатилетней. Так, артистка отметила, что «друзья — это не все. Ты — все», что нужно слушать хорошую музыку, а не ту, что навязывают массы, читать как можно больше книг или хотя бы слушать их в аудиоверсии: «Они имеют волшебное свойство уносить в другой мир».

Затронула Седокова и тему отношений с противоположным полом: «Не общайся с парнями на 10 лет старше. Это тебе сейчас кажется , что вы одинаковые, но на самом деле пропасть между 16 и 26 огромная». Анна знает, о чем говорит: в 21 год она вышла замуж за человека на десять лет ее старше. Брак популярной исполнительницы и футболиста Валентина Белькевича продлился всего два года.



Разница в возрасте со вторым мужем Анны Седоковой Максимом Чернявским составляла четыре года, и на этот раз старше оказалась певица. А бизнесмен Артем Комаров, от которого Седокова родила сына, был младше нее аж на семь лет.