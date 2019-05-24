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Как брат Кейт Миддлтон решил нажиться на рождении наследника принца Гарри и Меган Маркл

Младший брат герцогини Кембриджской, 32-летний Джеймс Миддлтон, спустя несколько дней после рождения Арчи Харрисона решил обратить это событие в свою пользу. Настоящий бизнесмен!

6 мая Великобритания ликовала — на свет появился первенец принца Гарри и Меган Маркл. не остался в стороне и Джеймс, родной брат Кейт Миддлтон. Свою радость он выразил в весьма необычной форме. 

В письме, которое было разослано тысячам постоянных клиентов его компании, Джеймс написал: «Ну, парень, это настоящий сюрприз! Идеальная неделя для того, чтобы стать родителями».

Электронное письмо было отправлено с почты компании Boomf, занимающейся праздничным декором, подарками, продажей конфетти, открыток и именных маршмеллоу. 

Не спешите упрекать Джеймса. К сожалению, в настоящее время 32-летний Миддлтон не может похвастаться успехами в бизнесе. Его компания, основанная в 2013 году, едва сводит концы с концами. В течение последних лет убыток Boomf составил около трех миллионов фунтов стерлингов. 

Королевские эксперты раскритиковали поведение бизнесмена и назвали попытку заработать деньги на новорожденном «безвкусицей».

Однако сам Джеймс настаивает на том, что пресса искусственно раздула конфликт. По его словам, ни Меган Маркл, ни принц Гарри не выразили какого-либо недовольства по поводу случившегося. «Между нами нет никаких разногласий», — заявил бизнесмен. 

Предприимчивый родственник позже объяснил, что не имел цели нажиться на рождении Арчи Харрисона. Подобной акцией он всего лишь хотел присоединиться ко всеобщему чествованию королевского наследника. 

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24 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images

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  • Долго не могла понять, что это все же не Джуд Лоу! Похож чертовски.

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