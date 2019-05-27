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Возлюбленный принцессы Беатрис решил возобновить общение с бывшей невестой

Недавно бойфренд принцессы Беатрис, итальянский миллионер Эдоардо Мопелли Моцци, начал снова общаться со своей бывшей невестой. Правда, пока лишь в социальных сетях.

На днях многие британские СМИ обратили внимание на то, что возлюбленный принцессы Беатрис Эдоардо Мопелли Моцци вновь начал контактировать со своей бывшей невестой Дарой Хуанг. Они обменялись лайками и комментариями в Инстаграме. Как на это отреагировала принцесса, пока неизвестно.

Моцци и Хуанг встречались на протяжении нескольких лет до того, как он встретил принцессу Беатрис. Также у пары есть двухлетний сын. Что касается Эдоардо и Беатрис, они перестали скрывать свои отношения после совместного посещения гала-вечера в Национальной портретной галерее в марте.

  • Принцесса Беатрис
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    Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци встречаются уже около полугода
    Смотреть галерею

Неделю назад пара посетила свадьбу леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона. Влюбленные редко появляются на публике в Великобритании, ведь и Беатрис, и Эдоардо работают в США. Несмотря на то, что принцесса является девятой в очереди на британский престол, в Нью-Йорке она работает бизнес-консультантом на полную ставку.

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27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Принцесса Беатрис

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