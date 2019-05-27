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В новой фотосессии актриса Наталья Бардо предстала полностью обнаженной

31-летняя Наталья Бардо выложила в сеть откровенные фотографии с новой съемки для журнала GQ. Широкополая шляпа — единственное, что надела актриса для того, чтобы позировать в кадре.
Наталья Бардо опубликовала первые снимки смелой фотосессии для популярного журнала GQ
Наталья Бардо опубликовала первые снимки смелой фотосессии для популярного журнала GQ

Звезда фильма «Бабушка легкого поведения» Наталья Бардо не перестает удивлять поклонников. На этот раз актриса приняла участие в откровенной фотосессии для журнала GQ.

Первые кадры со съемки появились в Инстаграме актрисы 26 мая. Наталья выложила фото, подписав его: «Солнце... я так ждала тебя!». На кадре полностью обнаженная Бардо красуется в летней широкополой шляпе. Поклонники отреагировали моментально и выразили восхищение фигурой 31-летней актрисы.

На откровенных фото все внимание приковано к огромной широкополой шляпе и, разумеется, соблазнительной фигуре Бардо
На откровенных фото все внимание приковано к огромной широкополой шляпе и, разумеется, соблазнительной фигуре Бардо

В минималистичной съемке все внимание сосредоточено на загорелой фигуре Натальи. Стройные длинные ноги, подтянутый живот и едва прикрытая руками грудь — все это вызвало ажиотаж среди фолловеров. Поклонники обратили внимание и на ровный загар актрисы, а также отметили профессионализм фотографа.

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    Идеальную фигуру Наталья Бардо без стеснения показывает многочисленным подписчикам в Инстаграме
    Смотреть галерею

Впрочем, Наталья Бардо довольно часто радует фолооверов откровенными снимками. Актриса время от времени выкладывает фотографии в купальниках и коротких платьях. Однако даже преданные поклонники Бардо не ожидали, что однажды она разденется в кадре полностью.

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27 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Так Бардо это же вроде Кривозуб из Дома2?? Только чет нихрена не похожа

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