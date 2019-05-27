В новой фотосессии актриса Наталья Бардо предстала полностью обнаженной

Звезда фильма «Бабушка легкого поведения» Наталья Бардо не перестает удивлять поклонников. На этот раз актриса приняла участие в откровенной фотосессии для журнала GQ.
Первые кадры со съемки появились в Инстаграме актрисы 26 мая. Наталья выложила фото, подписав его: «Солнце... я так ждала тебя!». На кадре полностью обнаженная Бардо красуется в летней широкополой шляпе. Поклонники отреагировали моментально и выразили восхищение фигурой 31-летней актрисы.
В минималистичной съемке все внимание сосредоточено на загорелой фигуре Натальи. Стройные длинные ноги, подтянутый живот и едва прикрытая руками грудь — все это вызвало ажиотаж среди фолловеров. Поклонники обратили внимание и на ровный загар актрисы, а также отметили профессионализм фотографа.
Впрочем, Наталья Бардо довольно часто радует фолооверов откровенными снимками. Актриса время от времени выкладывает фотографии в купальниках и коротких платьях. Однако даже преданные поклонники Бардо не ожидали, что однажды она разденется в кадре полностью.