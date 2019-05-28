Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав

На днях в Сети появилась информация о том, что Антон Гусев собирается лишить мать своего сына, Евгению Феофилактову, родительских прав. Бизнесмен отреагировал на эти домыслы.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев недавно заявлял, что проверит, на какие нужды его экс-супруга Евгения Феофилактова тратит алименты. В Сети также распространились слухи о том, что бизнесмен хочет лишить бывшую жену родительских прав из-за неправильного, по его мнению, подхода к воспитанию.

На днях Антон решил прокомментировать распространившиеся слухи изданию «СтарХит». На вопрос о том, действительно ли он намерен забрать ребенка у Феофилактовой, бизнесмен ответил: «Это сочиняют антифанатские группы. Ну что за чушь?».

1 2 3 ... 10 Антон Гусев обвинил свою экс-супругу Евгению Феофилактову в том, что она тратит алименты не на нужды сына

Напомним, после развода сын Гусева остался с матерью. Недавно Евгения сменила фамилию Даниэля в Инстаграме. По документам мальчик все еще остается Гусевым. «Меня совершенно не волнует, в каких шоу принимает участие Антон и какие роли там играет. Меня беспокоит будущее сына: он пойдет в школу, затем — в институт. Боюсь, что там над мальчиком просто будут смеяться, припоминая ему прошлое отца», — пояснила свой поступок Евгения.

