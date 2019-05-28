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Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав

На днях в Сети появилась информация о том, что Антон Гусев собирается лишить мать своего сына, Евгению Феофилактову, родительских прав. Бизнесмен отреагировал на эти домыслы.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев недавно заявлял, что проверит, на какие нужды его экс-супруга Евгения Феофилактова тратит алименты. В Сети также распространились слухи о том, что бизнесмен хочет лишить бывшую жену родительских прав из-за неправильного, по его мнению, подхода к воспитанию.

На днях Антон решил прокомментировать распространившиеся слухи изданию «СтарХит». На вопрос о том, действительно ли он намерен забрать ребенка у Феофилактовой, бизнесмен ответил: «Это сочиняют антифанатские группы. Ну что за чушь?».

  • Антон Гусев
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    Антон Гусев обвинил свою экс-супругу Евгению Феофилактову в том, что она тратит алименты не на нужды сына
    Смотреть галерею

Напомним, после развода сын Гусева остался с матерью. Недавно Евгения  сменила фамилию Даниэля в Инстаграме. По документам мальчик все еще остается Гусевым. «Меня совершенно не волнует, в каких шоу принимает участие Антон и какие роли там играет. Меня беспокоит будущее сына: он пойдет в школу, затем — в институт. Боюсь, что там над мальчиком просто будут смеяться, припоминая ему прошлое отца», — пояснила свой поступок Евгения.

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28 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Антон Гусев, Евгения Феофилактова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Такая была изумительная красотка! Стала исправлять и всё хуже и хуже

  • Чтобы устраивать бывшей жене проверку, куда она тратит алименты, надо , для начала, начать их платить. А его долг по алиментам уже больше полмиллиона.

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