Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: 40-летняя Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка

Не так давно двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сыграла свадьбу с бизнесменом Алексеем Говыриным. Выяснилось, что счастливые супруги скоро станут родителями.

О новом супруге Ирина Слуцкая рассказала на программе «Секрет на миллион». Им оказался 36-летний бизнесмен Алексей Говырин. Спортсменка целый год скрывала подробности своей личной жизни, однако в разговоре с ведущей программы Лерой Кудрявцевой призналась, что любовь вспыхнула сразу после тяжелого развода. 

Оказалось, с Говыриным 40-летняя Слуцкая знакома уже давно, но привыкла воспринимать его как друга. Ирина тяжело переживала развод с Сергеем Михеевым после 17 лет совместной жизни, но в это время Алексей стал активно ухаживать за ней и окружил заботой, в которой она так нуждалась.

Алексей Говырин
Алексей Говырин

Предложение руки и сердца Алексей Говырин сделал в прошлом году на 14 февраля. Слуцкая сказала «здорово» и приняла кольцо, но со свадьбой предложила не торопиться. С тех пор настойчивый бизнесмен каждый день просил руку и сердце у фигуристки, пока та наконец не согласилась. 23 июля влюбленные тайно расписались, сохранив отношения в секрете.

Как выяснилось, счастливые супруги ожидают пополнение. Об этом 28 мая сообщило издание «7 дней». Ирина Слуцкая уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака — 11-летнего Артема и 8-летнюю­ Варвару. У Алексея Говырина также есть дети: 11-летний сын и 5-летняя дочь. 

Перейти к обсуждению 4


28 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ирина Слуцкая

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Счастья молодым)

  • Ну когда пишут "бизнесмен" на деле это чаще всего означает лицо без определенных занятий..Спорим-этот парниша такой и есть,к тому же приезжий и живет на ее территории?

  • С возрастом такая красатулька стала.

  • А Михеев этот тот что у Соловьева тусит?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.