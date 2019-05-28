СМИ: 40-летняя Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка

Не так давно двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сыграла свадьбу с бизнесменом Алексеем Говыриным. Выяснилось, что счастливые супруги скоро станут родителями.

О новом супруге Ирина Слуцкая рассказала на программе «Секрет на миллион». Им оказался 36-летний бизнесмен Алексей Говырин. Спортсменка целый год скрывала подробности своей личной жизни, однако в разговоре с ведущей программы Лерой Кудрявцевой призналась, что любовь вспыхнула сразу после тяжелого развода.

Оказалось, с Говыриным 40-летняя Слуцкая знакома уже давно, но привыкла воспринимать его как друга. Ирина тяжело переживала развод с Сергеем Михеевым после 17 лет совместной жизни, но в это время Алексей стал активно ухаживать за ней и окружил заботой, в которой она так нуждалась.

Алексей Говырин

Предложение руки и сердца Алексей Говырин сделал в прошлом году на 14 февраля. Слуцкая сказала «здорово» и приняла кольцо, но со свадьбой предложила не торопиться. С тех пор настойчивый бизнесмен каждый день просил руку и сердце у фигуристки, пока та наконец не согласилась. 23 июля влюбленные тайно расписались, сохранив отношения в секрете.

1 2 3 ... 10 40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

Как выяснилось, счастливые супруги ожидают пополнение. Об этом 28 мая сообщило издание «7 дней». Ирина Слуцкая уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака — 11-летнего Артема и 8-летнюю­ Варвару. У Алексея Говырина также есть дети: 11-летний сын и 5-летняя дочь.