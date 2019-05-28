В Сети появились фото Дарьи Пынзарь до и после пластической операции

Хирург Дарьи Пынзарь опубликовала фото, сделанные до и через месяц после ее пластической операции. Снимки вызвали бурную реакцию у поклонников экс-участницы «Дома-2».

Прошло чуть более месяца с тех пор, как Дарья Пынзарь сделала пластическую операцию. Звезда «Дома-2» решила убрать второй подбородок и брыли, которые, по ее словам, портили лицо. Многие поклонники до последнего отговаривали Пынзарь от хирургического вмешательства, однако та была непреклонна.

На днях хирург Екатерина Кудинова, которая проводила операцию, опубликовала снимки из разряда «до» и «после». «На фото результат через 1 месяц. Это еще не финальный результат. Пока еще сохраняется небольшой послеоперационный отек в области скул, который со временем совершенно исчезнет», — прокомментировала снимки доктор (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Прошло около месяца с тех пор, как Дарья Пынзарь сделала пластическую операцию

Одна из поклонниц разочарованно отметила, что Дарья все это время использовала фоторедакторы, ведь на фото «до» она выглядит не так, как ее привыкли видеть фолловеры. Кудинова на замечание ответила лишь, что Пынзарь «приходилось использовать фотошоп из-за особого строения лица».