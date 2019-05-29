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Кит Харингтон оказался в клинике из-за алкогольной зависимости и стресса после съемок в «Игре престолов»

Недавно стало известно, что Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», уже около месяца проходит курс лечения в реабилитационном центре.

Месяц назад Кит Харингтон прибыл в элитный рехаб в Коннектикуте. Об этом источник, близкий к актеру, сообщил New York Post. Харингтон, который снимался в роли Джона Сноу в течение восьми лет, проходил лечение уже во время трансляции финала «Игры престолов».

Публицист Кита подтвердил, что сейчас актер находится в больнице. «Кит решил использовать перерыв в своем графике как возможность провести некоторое время в клинике, чтобы заняться некоторыми личными проблемами», — рассказал он изданию Daily Mail.

  • Кит Харингтон
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    Кит Харингтон исполнял роль Джона Сноу в «Игра престолов» в течение восьми лет
    Смотреть галерею

Клиника, лечение в которой стоит более 120 000 долларов в месяц, помогает своим клиентам справляться со стрессом и негативными эмоциями. По слухам, Харингтона часто навещает его жена и коллега по «Игре престолов» Роуз Лесли.

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29 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кит Харингтон, Роуз Лесли

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • С такой концовкой сериала точно в рехаб загремишь

  • актеры все очень нежные и чувствительные существа. Сначала жаждут признания и бешеной славы, а потом лечатся от депрессии и алкоголизма)

  • Ну лечится и лечится..в наше время почти каждому второму человеку нужна помощь специалиста.. Главное вылечится.

  • Гость

    актеры все очень нежные и чувствительные существа. Сначала жаждут признания и бешеной славы, а потом лечатся от депрессии и алкоголизма)

    Можно подумать, что у обычных людей нет депрессии и алкоголизма и без славы - у нас многие эти болеет!

  • Пробухает всё зараборанное как Депп)))

  • А че такого? Как на курорте небось: питание, массажи, водные процедуры... Да еще можно и психологу выговориться). Класс)))

  • Это он от стресса, что Денни убил))))

  • Слабак. Как и его персонаж.

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