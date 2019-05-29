Кит Харингтон оказался в клинике из-за алкогольной зависимости и стресса после съемок в «Игре престолов»

Недавно стало известно, что Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», уже около месяца проходит курс лечения в реабилитационном центре.

Месяц назад Кит Харингтон прибыл в элитный рехаб в Коннектикуте. Об этом источник, близкий к актеру, сообщил New York Post. Харингтон, который снимался в роли Джона Сноу в течение восьми лет, проходил лечение уже во время трансляции финала «Игры престолов».

Публицист Кита подтвердил, что сейчас актер находится в больнице. «Кит решил использовать перерыв в своем графике как возможность провести некоторое время в клинике, чтобы заняться некоторыми личными проблемами», — рассказал он изданию Daily Mail.

1 2 3 ... 10 Кит Харингтон исполнял роль Джона Сноу в «Игра престолов» в течение восьми лет

Клиника, лечение в которой стоит более 120 000 долларов в месяц, помогает своим клиентам справляться со стрессом и негативными эмоциями. По слухам, Харингтона часто навещает его жена и коллега по «Игре престолов» Роуз Лесли.