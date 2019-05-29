Раскрыты подробности секретной свадьбы Сергея Шнурова

Пару недель назад Сергей Шнуров спровоцировал очередную волну слухов, опубликовав в Инстаграме снимок, сделанный на фоне свадебной арки. На днях стало известно, где было сделано это фото.

Около двух недель назад Сергей Шнуров удивил подписчиков свадебной фотографией. В кадре музыкант, одетый в строгий черный костюм, выглядел как самый настоящий жених. Снимок вызвал бурную реакцию у фолловеров Шнурова. Поклонники начали гадать, неужто музыкант и его молодая жена решили таки устроить пышное торжество?

29 мая все карты были раскрыты. Оказывается, что загадочное фото — всего лишь кадр со съемок нового клипа «Ленинграда» на песню «Кабриолет». По сюжету Шнуров, который играет жениха, ожидает невесту, опаздывающую на свадьбу после девичника. Возлюбленную музыканта сыграла телеведущая и актриса Алла Михеева.

Напомним, и песня «Кабриолет», и клип вышли на фоне заявлений о прекращении существования «Ленинграда». О скором роспуске группировки не так давно сообщил сам Шнуров. Музыкант считает, что коллектив изжил себя, а потому нужно уступить дорогу молодым исполнителям.