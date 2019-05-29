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Фолловеры обсуждают идеальные ягодицы Насти Каменских

Похудевшие молодожены Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников пляжными снимками, сделанными во время медового месяца. Последнее фото новоиспеченной жены заставило ее подписчиков ахнуть от восторга.

Мы рассказывали вам, что Потап и Настя Каменских похудели к свадьбе аж на 50 кг. Про тренировки пара не забывает и во время медового месяца. Результатам работы над телом звездные супруги активно делятся в соцсетях.

На этот раз внимание подписчиков привлекли ягодицы Насти Каменских. На новом фото в бикини популярная певица стоит в пол-оборота, демонстрируя соблазнительные изгибы тела. Белое бикини подчеркивает карамельный загар новоиспеченной супруги Потапа. 

Подписчики сразу оценили формы похорошевшей Каменских и даже сравнили ее с Ким Кардашьян, известной своими изгибами. «Фигура — огонь!», «Попа в миллион раз лучше, чем у Ким. Красотка!», «Повезло Потапу!» — прокомментировали поклонники. 

Не так давно у Насти Каменских вышел клип на песню «Попа как у Ким», в котором 32-летняя исполнительница зажигательно танцует и демонстрирует шикарную форму. Подписчики уверены, что Насте не стоит сравнивать себя с американской звездой, потому что «наша — лучше!»

  • Настя Каменских
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    Настя Каменских — обладательница роскошной фигуры, но за ее красивыми формами стоят ежедневные тренировки
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Несмотря на отличный внешний вид, бросать тренировки Настя Каменских не собирается и практически каждый день посещает спортзал. В этом можно убедиться по ее Инстаграму, где она публикует фото и видео с заняий.

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29 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Persona Stars

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Красавица

  • Люди, как же изменилось время, до чего мы докатились. Мы читаем про чью-то попу, смотрим на нее и обсуждаем!!! Лет 30 назад о таком виде с полупопиями наружу даже подумать было стыдно:(((

  • Сколько статей на вумане было оплачено молодоженами? Кто-нибудь подскажет через какое время сюда можно заглянуть , чтобы не наткнуться здесь на статью о них?

  • Ну какие ежедневные тренировки...сочная деваха конечно, но от спорта очень далеко

  • Че то она и ее ж *опа утомили уже

  • Она очень хороша в любом весе. Это редкость.

  • Гость

    Люди, как же изменилось время, до чего мы докатились. Мы читаем про чью-то попу, смотрим на нее и обсуждаем!!! Лет 30 назад о таком виде с полупопиями наружу даже подумать было стыдно:(((

    Об этом бесполезно стенать ибо мораль и нравственность давно не в чести и просто исчезли как таковые. Смысл об этом ныть? Масс-медиа предлагают тот продукт который охотно покупается (читается) то бишь востребован. Перестанут быть востребованные фото и статьи о ж.пах-их тут же перестанут выкладывать, поверьте!

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