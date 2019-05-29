Фолловеры обсуждают идеальные ягодицы Насти Каменских

Похудевшие молодожены Потап и Настя Каменских продолжают радовать поклонников пляжными снимками, сделанными во время медового месяца. Последнее фото новоиспеченной жены заставило ее подписчиков ахнуть от восторга.

Мы рассказывали вам, что Потап и Настя Каменских похудели к свадьбе аж на 50 кг. Про тренировки пара не забывает и во время медового месяца. Результатам работы над телом звездные супруги активно делятся в соцсетях.



На этот раз внимание подписчиков привлекли ягодицы Насти Каменских. На новом фото в бикини популярная певица стоит в пол-оборота, демонстрируя соблазнительные изгибы тела. Белое бикини подчеркивает карамельный загар новоиспеченной супруги Потапа.

Подписчики сразу оценили формы похорошевшей Каменских и даже сравнили ее с Ким Кардашьян, известной своими изгибами. «Фигура — огонь!», «Попа в миллион раз лучше, чем у Ким. Красотка!», «Повезло Потапу!» — прокомментировали поклонники.



Не так давно у Насти Каменских вышел клип на песню «Попа как у Ким», в котором 32-летняя исполнительница зажигательно танцует и демонстрирует шикарную форму. Подписчики уверены, что Насте не стоит сравнивать себя с американской звездой, потому что «наша — лучше!»



1 2 3 ... 10 Настя Каменских — обладательница роскошной фигуры, но за ее красивыми формами стоят ежедневные тренировки

Несмотря на отличный внешний вид, бросать тренировки Настя Каменских не собирается и практически каждый день посещает спортзал. В этом можно убедиться по ее Инстаграму, где она публикует фото и видео с заняий.