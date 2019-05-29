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40-летняя звезда «Интернов» освоила танцы у шеста, как профессионалка

Светлана Камынина, известная по роли главврача в сериале «Интерны», призналась, что уже три месяца танцует у пилона. В своем микроблоге актриса рассказала, что подвигло ее освоить танец у шеста.

На днях поклонники Светланы Камыниной были не на шутку удивлены. Известная актриса опубликовала в своем Инстаграме черно-белое видео с эротическим танцем. 

В откровенном ролике 40-летняя Камынина скользит по шесту, растягивается в  поперечном шпагате и откровенно заигрывает с камерой. 

Опережая вопросы, Камынина объяснила, почему ее выбор пал на этот вид танца. «В пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит», — поделилась актриса. 

Кроме того, Светлана подчеркнула, что за три месяца регулярных тренировок у шеста значительно подтянула фигуру. 

  • Светлана Камынина
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    Светлана Камынина прославилась после роли строгого и требовательного главврача в сериале «Интерны»
    Смотреть галерею

Поклонникам выпал шанс оценить мастерство Светланы. «Залипла, раз 5 на повторе просмотрела», «Огонь!», «Пилон всем возрастам покорен», «Как работать-то теперь?» — восторгались поклонники. 

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29 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Вот это кесегач)))

  • Молодец, это очень даже сложно! Фигура норм!

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