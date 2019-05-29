40-летняя звезда «Интернов» освоила танцы у шеста, как профессионалка

На днях поклонники Светланы Камыниной были не на шутку удивлены. Известная актриса опубликовала в своем Инстаграме черно-белое видео с эротическим танцем.
В откровенном ролике 40-летняя Камынина скользит по шесту, растягивается в поперечном шпагате и откровенно заигрывает с камерой.
Опережая вопросы, Камынина объяснила, почему ее выбор пал на этот вид танца. «В пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит», — поделилась актриса.
Кроме того, Светлана подчеркнула, что за три месяца регулярных тренировок у шеста значительно подтянула фигуру.
Поклонникам выпал шанс оценить мастерство Светланы. «Залипла, раз 5 на повторе просмотрела», «Огонь!», «Пилон всем возрастам покорен», «Как работать-то теперь?» — восторгались поклонники.