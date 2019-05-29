40-летняя звезда «Интернов» освоила танцы у шеста, как профессионалка

Светлана Камынина, известная по роли главврача в сериале «Интерны», призналась, что уже три месяца танцует у пилона. В своем микроблоге актриса рассказала, что подвигло ее освоить танец у шеста.

На днях поклонники Светланы Камыниной были не на шутку удивлены. Известная актриса опубликовала в своем Инстаграме черно-белое видео с эротическим танцем.



В откровенном ролике 40-летняя Камынина скользит по шесту, растягивается в поперечном шпагате и откровенно заигрывает с камерой.



Опережая вопросы, Камынина объяснила, почему ее выбор пал на этот вид танца. «В пилоне много растяжки, он тренирует выносливость. Раскрывает сексуальность. Это непросто, но оно того стоит», — поделилась актриса.



Кроме того, Светлана подчеркнула, что за три месяца регулярных тренировок у шеста значительно подтянула фигуру.

1 2 3 ... 10 Светлана Камынина прославилась после роли строгого и требовательного главврача в сериале «Интерны»

Поклонникам выпал шанс оценить мастерство Светланы. «Залипла, раз 5 на повторе просмотрела», «Огонь!», «Пилон всем возрастам покорен», «Как работать-то теперь?» — восторгались поклонники.