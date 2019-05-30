Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли предстала в образе платиновой блондинки

Недавно Джованна Антонелли радикально изменила имидж. Бразильская актриса уже давно отказалась от образа жгучей брюнетки, какой ее запомнили поклонники сериала «Клон». Сначала Джованна осветлила кончики волос, затем сделала мелирование, а теперь решилась на более смелые эксперименты. Актриса предстала перед подписчиками с каре оттенка платиновый блонд.
В новом образе Антонелли появилась не только в Инстаграме, но и в модном Инстаграм-журнале Dqker Nation. Во время фотосессии она примерила экстравагантную куртку с заклепками. На других кадрах актриса предстала в более откровенных нарядах, выбрав прозрачный топ и обтягивающие брюки.
Большинство фолловеров оценили новый образ Джованны. Многие отметили, что знаменитость стала выглядеть еще моложе. Некоторые, впрочем, отнеслись к переменам более критически, заявив, что естественный образ, напоминающий о прежней Жади, нравился им больше. Возможно, перемены в образе Антонелли связаны с новой ролью: актриса давно интригует подписчиков намеками на участие в новом проекте.