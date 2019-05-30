Ожидание и реальность: как 25-летняя дочь Трампа лепит из себя стройную лань в соцсетях, в жизни являясь девушкой в теле

Тиффани Трамп, известная своим скандальным поведением, дала новый повод для обсуждений. В Сети появились снимки, на которых инстаграм-красотка предстала без прикрас: с целлюлитом и большим животом

У 25-летней Тиффани Трамп — миллион подписчиков в Инстаграме. Каждое фото наследницы президента США набирает сотни тысяч лайков, а в комментариях под снимками фанаты рассыпаются в комплиментах. Однако мало кто знает, что за постановочными кадрами Тиффани скрывается девушка с пышными формами.



Тиффани Трамп, названная в честь ювелирного бренда Tiffany & Co., начинала карьеру с работы моделью. Девушка даже участвовала в показах на Неделе моды в Нью-Йорке.

Белокурая наследница президента пробовала себя и в музыке: в 2014 году она выпустила сингл Like a Bird. В интервью Опре Уинфри Тиффани поведала, что музыка — это ее большая страсть. Однако с музыкальной карьерой, как и с модельной, у Тиффани так и не сложилось.



Девушка активно ведет соцсети и постоянно выкладывает фотографии, на которых выглядит просто сногсшибательно: идеальная укладка, безупречный макияж, стройная фигура.

Однако обману суждено было раскрыться: на недавних снимках, которые просочились в Сеть, Тиффани запечатлена с большим животом и неряшливой прической. На снимках, сделанных папарацци, 25-летняя девушка отдыхает со своим бойфрендом Майклом Булосом на яхте.



Даже белая кружевная накидка и закрытый купальник не скрыли недостатки фигуры обладательницы звучной фамилии.

1 2 3 4 5 6 7 Облегающий водолазный костюм не скрывает несовершенства фигуры 25-летней Тиффани Трамп

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