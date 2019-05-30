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Ожидание и реальность: как 25-летняя дочь Трампа лепит из себя стройную лань в соцсетях, в жизни являясь девушкой в теле

Тиффани Трамп, известная своим скандальным поведением, дала новый повод для обсуждений. В Сети появились снимки, на которых инстаграм-красотка предстала без прикрас: с целлюлитом и большим животом

У 25-летней Тиффани Трамп — миллион подписчиков в Инстаграме. Каждое фото наследницы президента США набирает сотни тысяч лайков, а в комментариях под снимками фанаты рассыпаются в комплиментах. Однако мало кто знает, что за постановочными кадрами Тиффани скрывается девушка с пышными формами.

Тиффани Трамп, названная в честь ювелирного бренда Tiffany & Co., начинала карьеру с работы моделью. Девушка даже участвовала в показах на Неделе моды в Нью-Йорке. 

Белокурая наследница президента пробовала себя и в музыке: в 2014 году  она выпустила сингл Like a Bird. В интервью Опре Уинфри Тиффани поведала, что музыка — это ее большая страсть. Однако с музыкальной карьерой, как и с модельной, у Тиффани так и не сложилось.

Девушка активно ведет соцсети и постоянно выкладывает фотографии, на которых выглядит просто сногсшибательно: идеальная укладка, безупречный макияж, стройная фигура.

Однако обману суждено было раскрыться: на недавних снимках, которые просочились в Сеть, Тиффани запечатлена с большим животом и неряшливой прической. На снимках, сделанных папарацци, 25-летняя девушка отдыхает со своим бойфрендом Майклом Булосом на яхте. 

Даже белая кружевная накидка и закрытый купальник не скрыли недостатки фигуры обладательницы звучной фамилии.

  • Тиффани Трамп
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    Облегающий водолазный костюм не скрывает несовершенства фигуры 25-летней Тиффани Трамп
    Смотреть галерею

В жизни знаменитая красавица, словно Золушка после боя курантов, превратилась в неухоженную простушку. 

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30 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • может она беременная?)))

  • В положении похоже

  • Дети, кругом обман :DМне всегда было непонятно - ну, неужели при таких то деньгах и прорве свободного времени нельзя привести себя в порядок? В чем смысл такого дикого фш? Одежда то все равно размера парашюта и стулья под тобой ломаются.

  • Как раз с такими деньгами не парятся по поводу внешнего вида: это у простых смертных есть стимул стать лучше, тоньше, конкурентноспособнее, а у них и так все есть по праву рождения, засем им париться самоограничениями и самоистязаниями в спортзале? Для приличия? Да чихали они на них

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Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
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51 Комментариев





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