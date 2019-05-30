В Америке родилась самая маленькая девочка в мире с весом всего 245 граммов

Самый маленький ребенок родился в Сан-Диего в больнице Sharp Mary Birch. Им стала крошка Сайби (анг. Saybie), появившаяся на свет на 23-й неделе с весом всего лишь 245 граммов.

Крошку уже успели официально признать самым маленьким ребенком, который когда-либо рождался и при этом смог выжить. Дело в том, что недоношенные дети появляются на свет и на более ранних сроках, однако пока никто из них не смог прожить и несколько дней.

Счастливица Сайби появилась на свет около пяти месяцев назад в больнице Сан-Диего, в крупнейшем родильном доме Калифорнии. В течение последующего времени за ее жизнь боролись лучшие врачи США.

В середине декабря новорожденная девочка весила чуть больше упаковки сока, однако к середине мая ее вес вырос до 2,5 кг. Сейчас здоровью Сайби ничто не угрожает, и она наконец-то может начать осваиваться в доме своей семьи.