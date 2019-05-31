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В честь 46-летия Наташа Королева в розовом парике станцевала танец с элементами стриптиза

На днях Наташа Королева была замечена в экстравагантном мини на шоу Ивана Урганта. Однако этот наряд еще весьма скромный, особенно по сравнению с тем, в котором певица начала отмечать свой день рождения.

Наташа Королева вновь поразила своих поклонников смелостью в выборе наряда. Еще вчера все обсуждали мини-платье, в котором певица появилась на шоу «Вечерний Ургант», а сегодня в центре внимания оказался куда более экстравагантный образ звезды. 

Популярная артистка решила начать празднование своего дня рождения, как только часы пробили полночь. Певица опубликовала в своем Инстаграме видео, в котором предстала перед многочисленными фолловерами в ярко-розовом парике и салатовом жакете. 

Радуясь наступлению 46-летия, Королева пустилась в пляс. Сексуально извиваясь на камеру, именинница порадовала фанатов небольшой песней с провокационными фразами «принцы все стареют.., принципы уходят». Под конец ролика Наташа Королева расстегнула пуговицы короткого жакета и продемонстрировала роскошный пеньюар. 

  • Наташа Королева
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    На пятом десятке Наташа Королева радуется жизни и с легкостью решается на провокационные наряды
    Смотреть галерею

Поклонники по достоинству оценили роскошные формы 46-летней Королевой и поспешили поздравить звезду с праздником. Теплые пожелания в комментариях к посту оставили Тарзан, Николай Басков, Игорь Гуляев, Сола Монова и другие звезды. 

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31 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Видео смотрится как Наташа типа перепила.....

  • Наташе надо в спортзал, массажики, тонус придать телу, упругость, что то обабела.

  • Каждый по своему с ума сходит

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Гость 2019-05-27 19:18:00
232
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
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51 Комментариев





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