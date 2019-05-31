В честь 46-летия Наташа Королева в розовом парике станцевала танец с элементами стриптиза

На днях Наташа Королева была замечена в экстравагантном мини на шоу Ивана Урганта. Однако этот наряд еще весьма скромный, особенно по сравнению с тем, в котором певица начала отмечать свой день рождения.

Наташа Королева вновь поразила своих поклонников смелостью в выборе наряда. Еще вчера все обсуждали мини-платье, в котором певица появилась на шоу «Вечерний Ургант», а сегодня в центре внимания оказался куда более экстравагантный образ звезды.



Популярная артистка решила начать празднование своего дня рождения, как только часы пробили полночь. Певица опубликовала в своем Инстаграме видео, в котором предстала перед многочисленными фолловерами в ярко-розовом парике и салатовом жакете.

Радуясь наступлению 46-летия, Королева пустилась в пляс. Сексуально извиваясь на камеру, именинница порадовала фанатов небольшой песней с провокационными фразами «принцы все стареют.., принципы уходят». Под конец ролика Наташа Королева расстегнула пуговицы короткого жакета и продемонстрировала роскошный пеньюар.



1 2 3 ... 10 На пятом десятке Наташа Королева радуется жизни и с легкостью решается на провокационные наряды

Поклонники по достоинству оценили роскошные формы 46-летней Королевой и поспешили поздравить звезду с праздником. Теплые пожелания в комментариях к посту оставили Тарзан, Николай Басков, Игорь Гуляев, Сола Монова и другие звезды.