«Бил меня как в бубен»: Гузеева рассказала о своих запоях за компанию с возлюбленным-наркоманом

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева известна своими провокационными заявлениями. На этот раз во время эфира «Давай поженимся» она поделилась шокирующими подробностями супружеской жизни с алкоголиком.

60-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева имеет репутацию откровенной и честной женщины. Она без стеснения делится не самыми приятными фактами своей биографии. На этот раз звезда вспомнила, как ей жилось в браке с первым мужем Ильей Гузеевым.



По словам Ларисы, Илья страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Какое-то время актриса старалась вывести его из этого состояния, но не заметила, как сама начала прикладываться к бутылке. Вскоре это переросло в настоящую проблему — Гузеева пила все чаще и чаще. В какой-то момент женщина перестала себя контролировать.



Во время записи ток-шоу «Давай поженимся» Гузеева вспомнила, что порой супруг брал гантели и жестоко избивал ее. Илья наносил удары по голове и наблюдал, расширяются у актрисы зрачки или сужаются. «Я была поганой, грязной. Когда бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня как в бубен, и правильно делал. Хорошо, что не убил», — заявила звезда.



В какой-то момент Гузеева поняла, что больше так продолжаться не может. Актриса решила взяться за себя, однако для этого ей потребовалось все ее мужество и помощь профессионалов, к которым она обратилась после смерти супруга.

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Злые языки до сих пор обвиняют Ларису Гузееву в пристрастии к бутылке, однако успешная телеведущая на подобное не реагирует. По словам звезды «Жестокого романса», упасть на дно очень просто, а вот подняться дано далеко не каждому.