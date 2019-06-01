После ухода Саши Савельевой в декрет группа «Фабрика» ищет новую солистку

После ухода Саши Савельевой в декретный отпуск герлзбенд «Фабрика» стал нуждаться в третьей солистке. Недавно стало известно, что группа объявила кастинг на новую участницу коллектива.

Группа «Фабрика»

Этой весной бессменная солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые стала мамой. Певица покинула коллектив еще во время беременности и, судя по всему, не торопится выходить из декретного отпуска.

Все это время ее заменяла экс-участница группы «Мобильные блондинки» Антонина Клименко.

На днях журналистам стало известно, что продюсер коллектива Игорь Матвиенко объявил о начале кастинга на место новой солистки герлзбенда.

Ирина Тонева, Александра Попова и Антонина Клименко

С 1 по 8 июня все желающие могут прислать на электронную почту продюсера свою заявку, а также видео с исполнением одной из песен «Фабрики» и любой композиции на русском языке по желанию конкурсантки.

Вероятно, о возвращении в коллектив Саши Савельевой речи не идет — Матвиенко намекнул, что «Фабрику» ждет кардинальное перевоплощение.

«Мы подумали и решили немного поменять стиль. Уйти чуть больше в этно. Потому ищем девушку, которая обладает в вокале народными интонациями. Мне, например, очень нравится украинская группа Kazka — вот такого человека хочется найти», — цитирует продюсера «Комсомольская правда».

1 2 3 ... 10 Группа «Фабрика» объявила о кастинге на новую участницу коллектива

Кроме того, Игорь Матвиенко уточнил, что не против, если бы новая солистка отличалась необычной внешностью. Продюсер хочет, чтобы коллектив соответствовал духу времени, поэтому с удовольствием рассмотрит кандидатуры афроамериканок, девушек в теле и последовательниц идей бодипозитива.