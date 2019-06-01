«Маленькая Пугачева»: что известно о победительнице «Детской Новой Волны-2019»

31 мая в «Артеке» прошел финал музыкального конкурса «Детская Новая Волна». Одной из победительниц фестиваля стала 9-летняя Алиса Голомысова, которую журналисты уже считают продолжательницей дела Примадонны.

В последние дни весны в Ялте проходила 12-я по счету «Детская Новая Волна», бессменным организатором которой является композитор Игорь Крутой.

В этом году в музыкальном фестивале участвовали 11 конкурсантов из разных стран — России, Белоруссии, Великобритании, Узбекистана, Литвы и других.

31 мая, в финале гала-концерта, стало известно имя победителей «Детской Новой Волны-2019». Исходя из результатов голосования, первое место пришлось разделить между двумя конкурсантами — 9-летней Алисой Голомысовой и 12-летним Денберелом Ооржаком.

Игорь Крутой с победителями конкурса Денберелом Ооржаком и Алисой Голомысовой

Последние недели стали для Денберела по-настоящему волшебными. Сначала школьник из Тывы стал победителем музыкального конкурса телеканала НТВ «Ты супер!», где получил в подарок квартиру. Кроме того, теперь звездные продюсеры рекомендуют юному певцу принять участие в отборе на детское «Евровидение».

Для Алисы «Новая Волна» — тоже далеко не первое музыкальное состязание. В 2015 году она участвовала во Всероссийском конкурсе талантов «Синяя птица», а в 2017-м стала одной из финалисток четвертого сезона шоу «Голос. Дети», выступая в команде Димы Билана.

К тому же, некоторое время Алиса была подопечной Аллы Пугачевой. Девочка училась в школе талантов Примадонны вплоть до ее закрытия в прошлом году.



Алиса с большим уважением относится к Алле Борисовне и обожает ее творчество — для выступлений она часто выбирает песни своей знаменитой наставницы.



Вот и в финале «Детской Новой Волны» Голомысова «перевоплотилась» в Пугачеву, исполнив ее знаменитый хит «Делу время».

«Ты такая артистичная и, конечно же, многое переняла от Аллы Борисовны. Ты взорвала сегодня зал», — сказал во время концерта девочке Игорь Крутой.



Алиса действительно здорово вжилась в образ поп-дивы — теперь журналисты даже называют ее «маленькой Пугачевой» и никак иначе.

Денберел Ооржак и Алиса Голомысова получили от организаторов конкурса не только заветные статуэтки, но путевки в «Артек», а также право на съемки собственных клипов. Мы поздравляем юных знаменитостей и желаем им дальнейших творческих успехов!