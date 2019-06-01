«Маленькая Пугачева»: что известно о победительнице «Детской Новой Волны-2019»

В последние дни весны в Ялте проходила 12-я по счету «Детская Новая Волна», бессменным организатором которой является композитор Игорь Крутой.
31 мая, в финале гала-концерта, стало известно имя победителей «Детской Новой Волны-2019». Исходя из результатов голосования, первое место пришлось разделить между двумя конкурсантами — 9-летней Алисой Голомысовой и 12-летним Денберелом Ооржаком.
Последние недели стали для Денберела по-настоящему волшебными. Сначала школьник из Тывы стал победителем музыкального конкурса телеканала НТВ «Ты супер!», где получил в подарок квартиру. Кроме того, теперь звездные продюсеры рекомендуют юному певцу принять участие в отборе на детское «Евровидение».
Для Алисы «Новая Волна» — тоже далеко не первое музыкальное состязание. В 2015 году она участвовала во Всероссийском конкурсе талантов «Синяя птица», а в 2017-м стала одной из финалисток четвертого сезона шоу «Голос. Дети», выступая в команде Димы Билана.
К тому же, некоторое время Алиса была подопечной Аллы Пугачевой. Девочка училась в школе талантов Примадонны вплоть до ее закрытия в прошлом году.
Алиса с большим уважением относится к Алле Борисовне и обожает ее творчество — для выступлений она часто выбирает песни своей знаменитой наставницы.
«Ты такая артистичная и, конечно же, многое переняла от Аллы Борисовны. Ты взорвала сегодня зал», — сказал во время концерта девочке Игорь Крутой.
Алиса действительно здорово вжилась в образ поп-дивы — теперь журналисты даже называют ее «маленькой Пугачевой» и никак иначе.
Денберел Ооржак и Алиса Голомысова получили от организаторов конкурса не только заветные статуэтки, но путевки в «Артек», а также право на съемки собственных клипов. Мы поздравляем юных знаменитостей и желаем им дальнейших творческих успехов!