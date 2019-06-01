Анастасия Стоцкая поведала о влюбленности в Филиппа Киркорова и о том, как певец запретил ей выйти замуж

1 июня на НТВ вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион». На этот раз с Лерой Кудрявцевой поделилась своими тайнами певица Анастасия Стоцкая.

Анастасия Стоцкая

1 июня вышел новый выпуск программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На этот раз теледива пообщалась с 36-летней Анастасией Стоцкой.

Большая часть программы была посвящена личной жизни певицы — много лет назад ходили слухи, что Анастасию связывают отношения с ее продюсером Филиппом Киркоровым.

Стоцкая не стала скрывать, что во время сотрудничества с поп-королем в начале 2000-х испытывала к нему чувства. «Я в него была влюблена и до сих пор его очень люблю. Для меня это особенный человек, который многому меня научил, очень многое мне дал», — рассказала Кудрявцевой исполнительница.

Фрагмент из клипа «И ты скажешь» (2004)

Анастасия призналась, что их отношения с Филиппом иногда выходили за рамки дружеских — звезды романтично проводили время вместе и даже целовались.

Пару раз Киркоров был в гостях у семьи своей подопечной. Певец так очаровал родственников Стоцкой, что те долгие годы мечтали, чтобы она вышла за него замуж.

Нередко Анастасии казалось, что знаменитый артист намекает ей на возможные отношения. Но, видимо, ей, тогда еще очень юной и ничего не понимающей, действительно все только чудилось — Киркоров был женат на Алле Пугачевой и расставаться с супругой не планировал.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Филипп Киркоров тщательно следил за личной жизнью своей подопечной. Так, исполнительница призналась, что певец помешал ей выйти замуж.

Много лет назад Стоцкая была влюблена в однокурсника Алексея Секирина. В общей сложности пара была вместе семь лет.

Отношения Анастасии и Алексея были довольно сложными: они часто ругались и расходились. К тому же, молодой человек нередко изменял своей возлюбленной. Несмотря на все это, пара мечтала пожениться. Они уже даже подали заявление в ЗАГС, когда в их жизнь вмешался Филипп.



«Видимо, кто-то из близких друзей ему доложил. Был звонок, и Леша с каменным лицом потом сказал: ''Все, свадьбы не будет''», — поведала певица.



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И все же молодые люди тайно обвенчались — но Киркоров узнал и об этом. «Филипп был очень зол на меня. Конечно, это все плохо кончилось», — кратко прокомментировала факт знаменитость.



Сейчас Анастасия замужем за бизнесменом по имени Сергей, личность которого предпочитает скрывать от общественности. Певица и предприниматель воспитывают двоих детей — 7-летнего Сашу и 2-летнюю Веру.