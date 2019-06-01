Анастасия Стоцкая поведала о влюбленности в Филиппа Киркорова и о том, как певец запретил ей выйти замуж

1 июня вышел новый выпуск программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На этот раз теледива пообщалась с 36-летней Анастасией Стоцкой.
Стоцкая не стала скрывать, что во время сотрудничества с поп-королем в начале 2000-х испытывала к нему чувства. «Я в него была влюблена и до сих пор его очень люблю. Для меня это особенный человек, который многому меня научил, очень многое мне дал», — рассказала Кудрявцевой исполнительница.
Анастасия призналась, что их отношения с Филиппом иногда выходили за рамки дружеских — звезды романтично проводили время вместе и даже целовались.
Нередко Анастасии казалось, что знаменитый артист намекает ей на возможные отношения. Но, видимо, ей, тогда еще очень юной и ничего не понимающей, действительно все только чудилось — Киркоров был женат на Алле Пугачевой и расставаться с супругой не планировал.
Филипп Киркоров тщательно следил за личной жизнью своей подопечной. Так, исполнительница призналась, что певец помешал ей выйти замуж.
Отношения Анастасии и Алексея были довольно сложными: они часто ругались и расходились. К тому же, молодой человек нередко изменял своей возлюбленной. Несмотря на все это, пара мечтала пожениться. Они уже даже подали заявление в ЗАГС, когда в их жизнь вмешался Филипп.
«Видимо, кто-то из близких друзей ему доложил. Был звонок, и Леша с каменным лицом потом сказал: ''Все, свадьбы не будет''», — поведала певица.
И все же молодые люди тайно обвенчались — но Киркоров узнал и об этом. «Филипп был очень зол на меня. Конечно, это все плохо кончилось», — кратко прокомментировала факт знаменитость.
Сейчас Анастасия замужем за бизнесменом по имени Сергей, личность которого предпочитает скрывать от общественности. Певица и предприниматель воспитывают двоих детей — 7-летнего Сашу и 2-летнюю Веру.