Инстаграм-модель прервала матч финала Лиги чемпионов, выбежав на поле в откровенном купальнике

1 июня в Мадриде прошло финальное состязание за Кубок чемпионов UEFA. Пожалуй, одним из самых обсуждаемых моментов матча стала не игра футболистов, а скандальная выходка модели Кинси Волански.

На днях в Испании прошел финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019. И пока одни обсуждают триумфальную победу футбольного клуба «Ливерпуль» (последний раз команда брала кубок в 2005 году — прим. Woman.ru), другие говорят об инциденте, случившемся во время матча.

В первом тайме на поле неожиданно выбежала девушка в крайне откровенном купальнике. Ею оказалась американская модель Кинси Волански.

Сотрудникам безопасности не сразу удалось задержать нарушительницу — прежде чем ее поймали, Кинси успела преодолеть половину поля и даже попозировать фотографам.

Как стало известно позднее, на весьма смелом купальнике девушки было написано имя ее бойфренда — блогера российского происхождения Виталия Здоровецкого, который в 2014-м так же выбежал на поле во время матча и пытался обнять одного из футболистов.

Виталий Здоровецкий и Кинси Волански

Новость о выходке модели вмиг разлетелась по Сети и, без преувеличения, сделала ее звездой. За сутки на страницу Кинси в Инстаграме подписалось более 2 миллионов человек! Кроме того, девушка уже начала зарабатывать на случившемся — на сайте Здоровецкого теперь можно купить фото, сделанное во время задержания Волански с автографом девушки.