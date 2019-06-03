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Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына

Этой весной Саша Савельева родила первенца. Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене. 
Александра Савельева
Саша Савельева с сыном

В конце марта 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Еще во время беременности знаменитость решила на некоторое время приостановить свою музыкальную карьеру, чтобы максимально насладиться материнством. 

Вероятно, Саше придется и вовсе покинуть «Фабрику» — на днях продюсер группы сообщил, что начал кастинг на новую солистку. 

Савельева не выступала с коллективом около года. Впрочем, 2 июня молодая мама вновь вышла на сцену в составе «Фабрики». 

Появление певицы на выступлении стало ее первым выходов в свет за долгие месяцы. 

Ради воскресного концерта традиционное трио «Фабрики» превратилось в квартет. 

Савельева без проблем присоединилась к действующему составу коллектива, где ее заменяет экс-участница «Мобильных блондинок» Антонина Клименко. 

  • Александра Савельева
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    Спустя два месяца после рождения сына Саша Савельева наконец вышла в свет
    Смотреть галерею

Судя по видео, сделанным в воскресный вечер, Саше уже удалось вернуться в прежнюю форму — на сцену она вышла в платье, в котором позировала фотографам еще в прошлом году. 

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03 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Александра Савельева, Кирилл Сафонов, Группа «Фабрика»

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