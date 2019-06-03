Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына

Этой весной Саша Савельева родила первенца. Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.

Саша Савельева с сыном

В конце марта 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Еще во время беременности знаменитость решила на некоторое время приостановить свою музыкальную карьеру, чтобы максимально насладиться материнством.

Вероятно, Саше придется и вовсе покинуть «Фабрику» — на днях продюсер группы сообщил, что начал кастинг на новую солистку.

Савельева не выступала с коллективом около года. Впрочем, 2 июня молодая мама вновь вышла на сцену в составе «Фабрики».

Появление певицы на выступлении стало ее первым выходов в свет за долгие месяцы.

Ради воскресного концерта традиционное трио «Фабрики» превратилось в квартет.

Савельева без проблем присоединилась к действующему составу коллектива, где ее заменяет экс-участница «Мобильных блондинок» Антонина Клименко.

1 2 3 ... 10 Спустя два месяца после рождения сына Саша Савельева наконец вышла в свет

Судя по видео, сделанным в воскресный вечер, Саше уже удалось вернуться в прежнюю форму — на сцену она вышла в платье, в котором позировала фотографам еще в прошлом году.