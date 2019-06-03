Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына

В конце марта 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Еще во время беременности знаменитость решила на некоторое время приостановить свою музыкальную карьеру, чтобы максимально насладиться материнством.
Савельева не выступала с коллективом около года. Впрочем, 2 июня молодая мама вновь вышла на сцену в составе «Фабрики».
Появление певицы на выступлении стало ее первым выходов в свет за долгие месяцы.
Савельева без проблем присоединилась к действующему составу коллектива, где ее заменяет экс-участница «Мобильных блондинок» Антонина Клименко.
Судя по видео, сделанным в воскресный вечер, Саше уже удалось вернуться в прежнюю форму — на сцену она вышла в платье, в котором позировала фотографам еще в прошлом году.