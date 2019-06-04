Инсайдер: Брэдли Купер и Ирина Шейк безуспешно пытаются спасти отношения

Уже несколько недель в Сети обсуждают возможный развод Ирины Шейк и Брэдли Купера. Последний раз пара вместе выходила в свет еще на церемонии «Оскар» в феврале.
Впрочем, если верить инсайдерам, о возможном разводе одной из самых красивых пар Голливуда на какое-то время можно позабыть.
Недавно источник, близкий к звездам, поведал корреспонденту портала Page Six, что Брэдли и Ирина всеми силами пытаются предотвратить расставание.
«Они пытаются все исправить ради дочери. Но пока это совсем не получается. Никто из них не счастлив, и отношения буквально висят на волоске», — признался инсайдер.
Сделать жизнь малышки Леи счастливой — очень благое намерение. Далеко не все родители думают о детях в кризисные моменты своих отношений. Надеемся, у Купера и Шейк все же получится сохранить свою любовь!