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Инсайдер: Брэдли Купер и Ирина Шейк безуспешно пытаются спасти отношения

Слухи о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк ходят уже не первый месяц. Если верить источникам из близкого окружения знаменитостей, актер и модель стараются сделать все возможное, чтобы сохранить семью — пусть даже и через «не хочу». 
Брэдли Купер, Ирина Шейк
 Брэдли Купер и Ирина Шейк

Уже несколько недель в Сети обсуждают возможный развод Ирины Шейк и Брэдли Купера. Последний раз пара вместе выходила в свет еще на церемонии «Оскар» в феврале.

С тех пор супругов видели рядом лишь во время редких прогулок с дочерью, правда, счастливыми даже тогда они не выглядели. 

Впрочем, если верить инсайдерам, о возможном разводе одной из самых красивых пар Голливуда на какое-то время можно позабыть.

Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью

Недавно источник, близкий к звездам, поведал корреспонденту портала Page Six, что Брэдли и Ирина всеми силами пытаются предотвратить расставание. 

Супруги ходят быть вместе, чтобы их 2-летняя дочь Леа росла в полноценной семье. 

«Они пытаются все исправить ради дочери. Но пока это совсем не получается. Никто из них не счастлив, и отношения буквально висят на волоске», — признался инсайдер. 

  • Брэдли Купер, Ирина Шейк
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    В последнее время Брэдли Купер и Ирина Шейк крайне редко появляются на публике вместе
    Смотреть галерею

Сделать жизнь малышки Леи счастливой — очень благое намерение. Далеко не все родители думают о детях в кризисные моменты своих отношений. Надеемся, у Купера и Шейк все же получится сохранить свою любовь!

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04 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Какие супруги???

  • Еще недавно писали, что они планируют второго ребенка! Кто-то лжет.

  • Выдумывают журналюги на пустом месте всякие истории и больше ничего. На самом же деле никто не знает даже, вместе они жили и живут или нет. Все, что про них известно ,это то, что они частно гуляют и ездят на шопинг втроем с дочкой и иногда присутствуют на каких-то мероприятиях как пара. При этом оба активно занимаются каждый своей карьерой. Довольно успешно. Ну и молодцы, всем бы так.

  • Опять домыслы, инсайдеры, кто они есть, сплетни одни собирают, сто написать не о чем, лишь бы написать чушь не проверенную инфо.

  • Так и будет всю жизнь в невестах👰 ходить. В Голливуде ее разкусили и в следующий раз на контракт брать не будут.

  • Интересно, какой у нее английский? Просто она и по русски то с трудом как то. А если по английски еще хуже? А Брэдли судя по всему, интеллектуал.

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