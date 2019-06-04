Инсайдер: Брэдли Купер и Ирина Шейк безуспешно пытаются спасти отношения

Слухи о разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк ходят уже не первый месяц. Если верить источникам из близкого окружения знаменитостей, актер и модель стараются сделать все возможное, чтобы сохранить семью — пусть даже и через «не хочу».

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Уже несколько недель в Сети обсуждают возможный развод Ирины Шейк и Брэдли Купера. Последний раз пара вместе выходила в свет еще на церемонии «Оскар» в феврале.

С тех пор супругов видели рядом лишь во время редких прогулок с дочерью , правда, счастливыми даже тогда они не выглядели.

Впрочем, если верить инсайдерам, о возможном разводе одной из самых красивых пар Голливуда на какое-то время можно позабыть.

Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью

Недавно источник, близкий к звездам, поведал корреспонденту портала Page Six, что Брэдли и Ирина всеми силами пытаются предотвратить расставание.

Супруги ходят быть вместе, чтобы их 2-летняя дочь Леа росла в полноценной семье.

«Они пытаются все исправить ради дочери. Но пока это совсем не получается. Никто из них не счастлив, и отношения буквально висят на волоске», — признался инсайдер.



1 2 3 ... 10 В последнее время Брэдли Купер и Ирина Шейк крайне редко появляются на публике вместе

Сделать жизнь малышки Леи счастливой — очень благое намерение. Далеко не все родители думают о детях в кризисные моменты своих отношений. Надеемся, у Купера и Шейк все же получится сохранить свою любовь!