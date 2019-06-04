СМИ: Ани Лорак начинает «новую жизнь», расставшись со старой командой

На днях СМИ сообщили о том, что Ани Лорак попрощалась со всей своей командой. Оставить пост пришлось даже концертному директору певицы.

В жизни Ани Лорак наступило время перемен. Сначала артистка развелась с мужем в январе 2018-го, а после принялась наводить порядок в рабочих вопросах. На днях отечественные издания сообщили, что 40-летняя дива попрощалась с командой, преданно работавшей с ней на протяжении многих лет. Об этом пишет Super.ru



Певица уволила бессменного концертного директора Михаила Успенского, который занимался организацией выступлений Лорак с начала ее музыкальной карьеры. Вслед за ним была вынуждена покинуть команду супруга Успенского — Екатерина, занимавшая должность PR-менеджера. Помощник администратора певицы тоже остался без работы.

Ани Лорак пока воздерживается от комментариев и держит в секрете, почему приняла столь радикальное решение. По данным журналистов, Лорак затеяла пересмотр кадров из-за «утраты к сотрудникам доверия». В окружении звезды считают, что Каролину перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер.



Кроме того, в последнее время 40-летняя артистка значительно сократила свои публичные выходы в свет, а также концертный график. Ближайшие выступления певицы намечены лишь на август.

1 2 3 ... 10 Ани Лорак начала свою музыкальную карьеру с четырех лет

В данный момент Ани Лорак находится в США, где, судя по всему, наслаждается происходящими переменами. У нее началась «Новая жизнь!» — именно так певица подписала свое свежее фото.