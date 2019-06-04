Медом мазана: Настя Ивлеева похудела и превратилась в королеву бикини

28-летняя Анастасия Ивлеева порадовала поклонников первым снимком с «медового месяца». Фанатам выпала редкая возможность рассмотреть фигуру популярной телеведущей.

Пока вся Сеть обсуждает слухи о тайной свадьбе рэпера Элджея и телеведущей Насти Ивлеевой, 28-летняя звезда «Орла и решки» вовсю наслаждается путешествием, которое сама же окрестила «медовым месяцем». На днях девушка опубликовала первый снимок с отдыха.



На фотографии, сделанной в зеркале около лестницы, Ивлеева предстала в черном бикини и без макияжа. Поклонники сразу оценили стройную фигуру и длинные ноги Анастасии. «Огонь!», «Какая же ты красивая!», «Просто бомба», — прокомментировали фото подписчики.

Стоит отметить, что Анастасия редко радует фанатов откровенными снимками, поэтому возможность рассмотреть фигуру возлюбленной Элджея есть не всегда.



Фолловеры обратили внимание на изменения в фигуре девушки. По их словам, Ивлеева заметно сбросила вес: «Похудела, но все равно красотка», «Настен, что-то ты изменилась», «Зачем похудела, такая хорошенькая была, но все равно ты супер-богиня».

1 2 3 ... 11 На днях Настя Ивлеева объявила поклонникам, что отправляется в «медовый месяц»

В отличие от многих известных пар, которые активно делятся совместными фото в соцсетях, Настя и Элджей предпочитают держать свою личную жизнь в секрете.