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Медом мазана: Настя Ивлеева похудела и превратилась в королеву бикини

28-летняя Анастасия Ивлеева порадовала поклонников первым снимком с «медового месяца». Фанатам выпала редкая возможность рассмотреть фигуру популярной телеведущей.

Пока вся Сеть обсуждает слухи о тайной свадьбе рэпера Элджея и телеведущей Насти Ивлеевой, 28-летняя звезда «Орла и решки» вовсю наслаждается путешествием, которое сама же окрестила «медовым месяцем». На днях девушка опубликовала первый снимок с отдыха. 

На фотографии, сделанной в зеркале около лестницы, Ивлеева предстала в черном бикини и без макияжа. Поклонники сразу оценили стройную фигуру и длинные ноги Анастасии. «Огонь!», «Какая же ты красивая!», «Просто бомба», — прокомментировали фото подписчики.

Стоит отметить, что Анастасия редко радует фанатов откровенными снимками, поэтому возможность рассмотреть фигуру возлюбленной Элджея есть не всегда.

Фолловеры обратили внимание на изменения в фигуре девушки. По их словам, Ивлеева заметно сбросила вес: «Похудела, но все равно красотка», «Настен, что-то ты изменилась», «Зачем похудела, такая хорошенькая была, но все равно ты супер-богиня». 

  • Настя Ивлеева, Рэпер Элджей
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    На днях Настя Ивлеева объявила поклонникам, что отправляется в «медовый месяц»
    Смотреть галерею

В отличие от многих известных пар, которые активно делятся совместными фото в соцсетях, Настя и Элджей предпочитают держать свою личную жизнь в секрете.

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04 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Настя Ивлеева

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