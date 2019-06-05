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Саша Савельева официально подтвердила, что уходит из «Фабрики»

Слухи о том, что недавно родившая Саша Савельева хочет оставить группу «Фабрику», ходили долгое время. 4 июня певица сделала заявление о своем дальнейшем творческом пути. 
Александра Савельева
Саша Савельева

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Исполнительница очень трепетно отнеслась к своему новому статусу и, в отличие от своих многих коллег, перестала выступать в составе группы «Фабрика» задолго до родов.

Все это время в герлзбенде ее заменяла экс-участница «Мобильных блондинок» Антонина Клименко. 

Поклонникам казалось, что вскоре Саша выйдет из декрета и вернется в активной творческой деятельности.

Александра Савельева
 

Впрочем, в начале июня продюсер коллектива Игорь Матвиенко объявил о поиске новой солистки «Фабрики». 

А уже 4 июня Савельева сделала официальное заявление по поводу своего участия в группе. 

«Вчера была на вечеринке меня ждал огромный сюрприз — выступление моих любимых девочек. Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет. 16 лет! Так много всего произошло за это время... И я рада, что ничего не заканчивается, что группа ''Фабрика'' продолжает жить, и делает это с душой. Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в жизнь, и в творчество. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого буду петь!» — написала в своем микроблоге певица (орфография и пунктуация автора сохранена)

2 июня Саша в последний раз вышла на сцену в составе «Фабрики», выступив в качестве четвертой участницы коллектива. Вероятно, теперь на какое-то время знаменитость отложит мысли о творчестве, сосредоточившись на воспитании малыша. 

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05 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Александра Савельева, Группа «Фабрика»

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А что эта группа ещё существует?

  • Какой там гёрлзбенд?Это уже вуманзбенд!Лет то им сколько?А всё в девочках ходят

  • Ну и правильно, всему свое время. Тем более, ребенок появился, логично ему время уделить, чем прыгать в трусах по гастрольным чесам.

  • 16 лет коту под хвост. Стыдно было вообще тратить свою жизнь на такое.

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