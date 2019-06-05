Саша Савельева официально подтвердила, что уходит из «Фабрики»

Слухи о том, что недавно родившая Саша Савельева хочет оставить группу «Фабрику», ходили долгое время. 4 июня певица сделала заявление о своем дальнейшем творческом пути.

Саша Савельева

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой. Исполнительница очень трепетно отнеслась к своему новому статусу и, в отличие от своих многих коллег, перестала выступать в составе группы «Фабрика» задолго до родов.

Все это время в герлзбенде ее заменяла экс-участница «Мобильных блондинок» Антонина Клименко.

Поклонникам казалось, что вскоре Саша выйдет из декрета и вернется в активной творческой деятельности.

Впрочем, в начале июня продюсер коллектива Игорь Матвиенко объявил о поиске новой солистки «Фабрики».

А уже 4 июня Савельева сделала официальное заявление по поводу своего участия в группе.

«Вчера была на вечеринке меня ждал огромный сюрприз — выступление моих любимых девочек. Перед глазами пронеслись все эти долгие и одновременно быстрые 16 лет. 16 лет! Так много всего произошло за это время... И я рада, что ничего не заканчивается, что группа ''Фабрика'' продолжает жить, и делает это с душой. Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в жизнь, и в творчество. Сейчас мне хочется посвятить время семье, заботе о маленьком человечке, который очень нуждается во мне. Теперь я знаю, ради кого буду петь!» — написала в своем микроблоге певица (орфография и пунктуация автора сохранена).

1 2 3 ... 10 Саша Савельева больше не является участницей группы «Фабрика»

2 июня Саша в последний раз вышла на сцену в составе «Фабрики», выступив в качестве четвертой участницы коллектива. Вероятно, теперь на какое-то время знаменитость отложит мысли о творчестве, сосредоточившись на воспитании малыша.