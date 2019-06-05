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«Не позвала»: Бородина объяснила свое отсутствие на презентации Бузовой

На днях Ольга Бузова презентовала клип на новую песню «Водица». Однако в список звездный гостей, приглашенных на премьеру, забыла внести Ксению Бородину. Та не смолчала...

3 июня в московском ресторане 33-летняя Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица». На мероприятии собрались такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Григорий Лепс, Рита Дакота, Ксения Собчак... Только вот позвать своих старых друзей Бузова позабыла. 

Заветное приглашение не получила коллега по «Дому-2» — 36-летняя Ксения Бородина. После того, как в прессе распространились новости о презентации новой песни Бузовой, поклонники Бородиной засыпали ее вопросами: почему известная телеведущая не пришла поддержать давнюю подругу?

Ответ Ксении удивил многих. Как выяснилось, Бузова просто «не пригласила» телеведущую и решила провести праздничный вечер в окружении других звезд. Из «Дома-2», по словам Ксении, на мероприятии присутствовала лишь бывшая сослуживица певицы. Бородина поспешила добавить, что в любом случае не смогла бы присутствовать — в тот день она была занята, отмечая день рождения дочери своей близкой подруги. 

Ксения Бородина заявила, что не расстроилась из-за случившегося. «Там и так было много звезд, если вы заметили, именно такого рода мероприятия я избегаю», — пояснила телеведущая.

  • Ксения Бородина
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    Ксения Бородина и Ольга Бузова никогда не скрывали, что близко общаются лишь на съемочной площадке
    Смотреть галерею

Однако поклонники решили, что одной «занятостью» дело не ограничилось. По их мнению, Бородина не в восторге от творчества соведущей и старается ограничить общение с ней рабочими темами. Кроме того, слухи о напряженных отношениях между знаменитостями ходят уже давно: на почве этого появилась программа «Бородина против Бузовой».

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05 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Youtube.com, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ольга Бузова, Ксения Бородина

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