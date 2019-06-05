«Не позвала»: Бородина объяснила свое отсутствие на презентации Бузовой

На днях Ольга Бузова презентовала клип на новую песню «Водица». Однако в список звездный гостей, приглашенных на премьеру, забыла внести Ксению Бородину. Та не смолчала...

3 июня в московском ресторане 33-летняя Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица». На мероприятии собрались такие звезды шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Григорий Лепс, Рита Дакота, Ксения Собчак... Только вот позвать своих старых друзей Бузова позабыла.



Заветное приглашение не получила коллега по «Дому-2» — 36-летняя Ксения Бородина. После того, как в прессе распространились новости о презентации новой песни Бузовой, поклонники Бородиной засыпали ее вопросами: почему известная телеведущая не пришла поддержать давнюю подругу?

Ответ Ксении удивил многих. Как выяснилось, Бузова просто «не пригласила» телеведущую и решила провести праздничный вечер в окружении других звезд. Из «Дома-2», по словам Ксении, на мероприятии присутствовала лишь бывшая сослуживица певицы. Бородина поспешила добавить, что в любом случае не смогла бы присутствовать — в тот день она была занята, отмечая день рождения дочери своей близкой подруги.



Ксения Бородина заявила, что не расстроилась из-за случившегося. «Там и так было много звезд, если вы заметили, именно такого рода мероприятия я избегаю», — пояснила телеведущая.

1 2 3 ... 11 Ксения Бородина и Ольга Бузова никогда не скрывали, что близко общаются лишь на съемочной площадке

Однако поклонники решили, что одной «занятостью» дело не ограничилось. По их мнению, Бородина не в восторге от творчества соведущей и старается ограничить общение с ней рабочими темами. Кроме того, слухи о напряженных отношениях между знаменитостями ходят уже давно: на почве этого появилась программа «Бородина против Бузовой».