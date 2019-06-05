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Андрей Аршавин не может выехать за границу из-за долгов по алиментам

Экс-футболист Андрей Аршавин на днях получил запрет на выезд из России. Как выяснилось, 38-летняя звезда спорта уже много месяцев не платит алименты на свою двухлетнюю дочь.

Пока все обсуждают поступок заботливого отца Дэвида Бекхэма, который активно участвует в воспитании даже взрослых детей, российский футболист Андрей Аршавин демонстрирует поведение прямо противоположное.

Многодетный отец Андрей Аршавин на днях удивил своих поклонников. Оказалось, он уже давно уклоняется от алиментов и «не хочет видеть своего ребенка» — двухлетнюю дочь Есению. Об этом сообщил портал «Спорт Mail.ru».

Очередное заседание суда по разводу состоялось 4 мая. После завершения предварительного разбирательства адвокат Александр Добровинский прояснил ситуацию: «Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу».

Из-за уклонения от выплаты алиментов Аршавин стал «невыездным». Теперь заслуженный мастер спорта не сможет покинуть границы РФ, пока не погасит долг в отношении двухлетней дочери.

Напомним, что Андрей и Алиса Аршавины поженились в 2016 году. Супруги воспитывают дочь Есению. У экс-футболиста есть и другие дети: Яна, Арсений и Артем  — они родились в гражданском браке с Юлией Барановской.

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05 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (Казьмина)

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Почему закон не обязывает женщин вкладывать в ребенка такую же сумму?

  • Так ему и надо, наплодил и бросил

  • Гость

    Почему закон не обязывает женщин вкладывать в ребенка такую же сумму?

    Вы законы хоть раз читали? КАЖДЫЙ из родителей ОБЯЗАН нести моральную и материальную ответственность за ребенка. Я уж молчу о том, что Аршавина на данный момент находится в декрете по уходу за ребенком. Аршавин такого декрета почему-то оформлять не пожелал.

  • Гость

    Почему закон не обязывает женщин вкладывать в ребенка такую же сумму?

    А ничего так, что ребёнок моется, пользуется электричеством и отоплением, есть и носит одежду? Или, по-Вашему, за это платит сосед?

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