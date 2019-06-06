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Симона Юнусова объявила конкурс на лучшее имя для ребенка Тимати и Анастасии Решетовой

5 мая слухи вокруг тайной беременности Анастасии Решетовой наконец рассеялись: пара сделала официальное заявление и подтвердила, что в скором времени «команда Black Star» ожидает прибавление. 59-летняя мама Тимати прокомментировала эту новость весьма оригинально.

На днях Рунет взорвала новость о беременности 23-летней Анастасии Решетовой. Будущая мать опубликовала в своем Инстаграме снимки с трогательной фотосессии и впервые показала поклонникам округлившийся живот. Не успели смолкнуть поздравления, как подписчики звездной пары задались вопросом: как отреагирует на новость мама рэпера, 59-летняя Симона Юнусова?

Не секрет, что отношения между матерью артиста и его возлюбленной довольно напряженные. Симона все свое время проводит с внучкой Тимати от модели Алены Шишковой. Звездная бабушка не скрывает, что обожает экс-возлюбленную сына. 

6 мая, предвосхищая вопросы подписчиков, Симона решила коснуться новости о скором пополнении в семье. Сделала это весьма оригинально — опубликовала фото Алисы с двумя котятами и объявила конкурс на лучшее имя для ребенка Тимати и Решетовой. Поклонники затаили дыхание в надежде узнать будущий пол малыша. Однако звездная бабушка не раскрыла главный секрет, который по ее предположением займет «умы всего прогрессивного человечества приблизительно до конца недели».

  • Анастасия Решетова, Тимати
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    На днях Анастасия Решетова и Тимати подтвердили, что скоро станут родителями
    Смотреть галерею

Симона попросила у своей аудитории предлагать как мужские, так и женские имена, а также уделить особое внимание созвучию с фамилией и отчеством будущего ребенка.

Подписчики живо откликнулись на конкурс Симоны и стали писать в комментариях свои варианты: Ратмир, Амелия, Ролан, Мирослава... А одна подписчица предложила неожиданный и трогательный вариант: «Пусть Алиса назовет. Она сделает самый правильный выбор».

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06 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
Теги

Тимати, Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Симона Юнусова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • И тоже отберет ребенка у матери?

  • Симонка блин курочка-наседка))))) Классная "бабулька")))))) Девчонкам повезло

  • Гость

    И тоже отберет ребенка у матери?

    Да у кого он отобрал? Шишкова по контракту родила... ну сколько можно? Поэтому и любит её Сима.

  • Пусть малая, правда, придумает имя для сестры/брата)

  • Интересная семейка

  • Ребенка тоже заберёт?

  • Да бред, конечно, какой ещё конкурс. И пол уже знают и имя уже придумали, просто тупо пиарятся люди.

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