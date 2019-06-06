Симона Юнусова объявила конкурс на лучшее имя для ребенка Тимати и Анастасии Решетовой

5 мая слухи вокруг тайной беременности Анастасии Решетовой наконец рассеялись: пара сделала официальное заявление и подтвердила, что в скором времени «команда Black Star» ожидает прибавление. 59-летняя мама Тимати прокомментировала эту новость весьма оригинально.

На днях Рунет взорвала новость о беременности 23-летней Анастасии Решетовой. Будущая мать опубликовала в своем Инстаграме снимки с трогательной фотосессии и впервые показала поклонникам округлившийся живот. Не успели смолкнуть поздравления, как подписчики звездной пары задались вопросом: как отреагирует на новость мама рэпера, 59-летняя Симона Юнусова?

Не секрет, что отношения между матерью артиста и его возлюбленной довольно напряженные. Симона все свое время проводит с внучкой Тимати от модели Алены Шишковой. Звездная бабушка не скрывает, что обожает экс-возлюбленную сына.



6 мая, предвосхищая вопросы подписчиков, Симона решила коснуться новости о скором пополнении в семье. Сделала это весьма оригинально — опубликовала фото Алисы с двумя котятами и объявила конкурс на лучшее имя для ребенка Тимати и Решетовой. Поклонники затаили дыхание в надежде узнать будущий пол малыша. Однако звездная бабушка не раскрыла главный секрет, который по ее предположением займет «умы всего прогрессивного человечества приблизительно до конца недели».

1 2 3 ... 10 На днях Анастасия Решетова и Тимати подтвердили, что скоро станут родителями

Симона попросила у своей аудитории предлагать как мужские, так и женские имена, а также уделить особое внимание созвучию с фамилией и отчеством будущего ребенка.



Подписчики живо откликнулись на конкурс Симоны и стали писать в комментариях свои варианты: Ратмир, Амелия, Ролан, Мирослава... А одна подписчица предложила неожиданный и трогательный вариант: «Пусть Алиса назовет. Она сделает самый правильный выбор».