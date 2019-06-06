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«Теперь можно выходить на улицу»: Анастасия Решетова впервые прокомментировала новость о своей беременности

Ажиотаж вокруг известия о беременности 23-летней Анастасии Решетовой не умолкает. Сегодня Настя наконец прервала молчание и дала первый комментарии.

На днях Анастасия Решетова совершила определенный «каминг-аут», подтвердив слухи о своем интересном полоржении. Она выложила фотосессию, на которой вместе с отцом будущего ребенка позирует, демонстрируя округлившийся живот. По сообщениям инсайдеров, 23-летняя модель находится уже на пятом месяце беременности

Фанаты и пресса мгновенно отреагировали на эту новость. В первые минуты пост с трогательными снимками набрал свыше ста тысяч лайков и не меньшее количество комментариев. Однако сама Настя была довольно лаконична и подписала снимки лишь одним словом — «Растем».

В ожидании подробностей, фолловеры мониторили соцсети и Тимати, и Симоны Юнусовой, и даже Алены Шишковой, оставляли комментарии и задавали огромное количество вопросов. Наконец будущая мать решила утолить желание поклонников и опубликовала пост, в котором поделилась некоторыми подробностями жизни в ожидании рождения наследника.

«Честно говоря, сложно было скрывать от всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало», — призналась Анастасия.

  • Анастасия Решетова, Тимати
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    Несмотря на слухи о беременности, Анастасия Решетова игнорировала расспросы и публиковала старые снимки
    Смотреть галерею

Кроме того, она добавила, что ей было тяжело хранить секрет, ведь для этого ей пришлось все время оставаться дома. Решетова тепло поблагодарила подписчиков, которые желали здоровья малышу и семейного счастья будущим родителям.

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06 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @dmitryfox/@alinagerman/Instagram
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Анастасия Решетова, Тимати

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • по-моему так не пятый, а 7-ой, стройная , рожает в первый раз, а живот большой, сужу по собственному опыту, у меня на 5-ом месяце только живот выпирать немного начал

  • Гость

    по-моему так не пятый, а 7-ой, стройная , рожает в первый раз, а живот большой, сужу по собственному опыту, у меня на 5-ом месяце только живот выпирать немного начал

    Я стройная. На пятой неделе живот выпирать начал.

  • А всем то как легче стало!А то ж не ели,не спали,переживали:станет Тимати папкой опять или нет

  • А кто её заставлял дома сидеть,прятаться?

  • Гость

    А кто её заставлял дома сидеть,прятаться?

    Тимон, наверное🤣

  • Двойня?)

  • А что за ней такая слежка?Нельзя было выйти на улицу!?Мне кажется они явно с её сожителем преувеличивают свою значимость.

  • Ну всё,понеслось!Она себя считает избранной?Людям думать и переживать больше не о чем,как о том,беременная она или нет?Ну и выходила бы на улицу спокойно,какая кому разница.Эти силиконовые модели человека совсем зазвездились,видимо.Миллионы женщин беременеют и рожают,и ничего сверхъестественного в этом нет.Начнут сейчас эту тему обсасывать.

  • Гость

    по-моему так не пятый, а 7-ой, стройная , рожает в первый раз, а живот большой, сужу по собственному опыту, у меня на 5-ом месяце только живот выпирать немного начал

    Ну да, Вы же одна рожали! Я сама худая с тонкой костью, но меня окружающие в декрет "отправляли" уже на 3-ем месяце. Ребёнок крупным был и многоводие. Я ела немного, но за беременность набрала 20 кг. Сбросила буквально за месяц, так как у меня быстрый метаболизм, но сам факт... Так что не надо тут "а у меня, а вот я"!

  • Не дышать свежим воздухом во время беременности, потому что кто-то может увидеть тебя - это просто верх идиотизма🤣 Кому ты нужна?

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