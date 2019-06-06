«Теперь можно выходить на улицу»: Анастасия Решетова впервые прокомментировала новость о своей беременности

Ажиотаж вокруг известия о беременности 23-летней Анастасии Решетовой не умолкает. Сегодня Настя наконец прервала молчание и дала первый комментарии.

На днях Анастасия Решетова совершила определенный «каминг-аут», подтвердив слухи о своем интересном полоржении. Она выложила фотосессию, на которой вместе с отцом будущего ребенка позирует, демонстрируя округлившийся живот. По сообщениям инсайдеров, 23-летняя модель находится уже на пятом месяце беременности.



Фанаты и пресса мгновенно отреагировали на эту новость. В первые минуты пост с трогательными снимками набрал свыше ста тысяч лайков и не меньшее количество комментариев. Однако сама Настя была довольно лаконична и подписала снимки лишь одним словом — «Растем».

В ожидании подробностей, фолловеры мониторили соцсети и Тимати, и Симоны Юнусовой, и даже Алены Шишковой, оставляли комментарии и задавали огромное количество вопросов. Наконец будущая мать решила утолить желание поклонников и опубликовала пост, в котором поделилась некоторыми подробностями жизни в ожидании рождения наследника.



«Честно говоря, сложно было скрывать от всех это долгожданное событие. Теперь хоть легче на душе стало», — призналась Анастасия.

1 2 3 ... 10 Несмотря на слухи о беременности, Анастасия Решетова игнорировала расспросы и публиковала старые снимки

Кроме того, она добавила, что ей было тяжело хранить секрет, ведь для этого ей пришлось все время оставаться дома. Решетова тепло поблагодарила подписчиков, которые желали здоровья малышу и семейного счастья будущим родителям.