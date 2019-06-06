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Чего тянуть? Дженнифер Лопес случайно засветила утягивающее белье

49-летняя Дженнифер Лопес никогда не перестает следить за своей фигурой. Звезда часто публикует фото и видео из тренажерного зала, демонстрируя идеальную физическую форму. Впрочем, как выяснилось, такие хитрости, как утягивающее белье, ей тоже не чужды.

На днях папарацци засняли Дженнифер Лопес, когда она направлялась в школу, где учатся ее дети, 11-летние близнецы Макс и Эмма. Звезда приехала туда вместе с женихом Алексом Родригезом, а поводом для визита стало окончание учебного года. Для этого случая певица выбрала легкое коралловое платье с разрезом, который и подвел ее, продемонстрировав все окружающим утягивающее белье звезды.

Впрочем, вряд ли кто-то может упрекнуть Лопес в неправильном подборе деликатных предметов гардероба. Ведь для платьев из столь тонкого материала утягивающее белье является лучшим вариантом, поскольку плотно прилегает к телу. 

Кстати, любимый звездами Spanx Джей Ло демонстрирует уже не в первый раз. Впрочем, даже такие неприятные случайности не портят впечатления от нарядов Лопес, которые отлично смотрятся на ее спортивной фигуре.

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06 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Дженнифер Лопес

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