Чего тянуть? Дженнифер Лопес случайно засветила утягивающее белье

49-летняя Дженнифер Лопес никогда не перестает следить за своей фигурой. Звезда часто публикует фото и видео из тренажерного зала, демонстрируя идеальную физическую форму. Впрочем, как выяснилось, такие хитрости, как утягивающее белье, ей тоже не чужды.

На днях папарацци засняли Дженнифер Лопес, когда она направлялась в школу, где учатся ее дети, 11-летние близнецы Макс и Эмма. Звезда приехала туда вместе с женихом Алексом Родригезом, а поводом для визита стало окончание учебного года. Для этого случая певица выбрала легкое коралловое платье с разрезом, который и подвел ее, продемонстрировав все окружающим утягивающее белье звезды.



Впрочем, вряд ли кто-то может упрекнуть Лопес в неправильном подборе деликатных предметов гардероба. Ведь для платьев из столь тонкого материала утягивающее белье является лучшим вариантом, поскольку плотно прилегает к телу.



1 2 3 ... 9 Накануне 50-летия Дженнифер Лопес находится в отличной форме

Кстати, любимый звездами Spanx Джей Ло демонстрирует уже не в первый раз. Впрочем, даже такие неприятные случайности не портят впечатления от нарядов Лопес, которые отлично смотрятся на ее спортивной фигуре.