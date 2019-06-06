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Бывшая жена Меладзе рассказала, общаются ли ее дочери с Альбиной Джанабаевой

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. И это неудивительно, ведь ради бывшей солистки «ВИА Гры» певец поставил точку в своем многолетнем браке с женой, родившей ему трех наследниц. Ирина Меладзе редко дает интервью, но на днях она решила рассказать о том, общаются ли ее дочки со звездной мачехой.
Ирина Меладзе
Ирина Меладзе больше не переживает из-за измен бывшего мужа

Ирина Меладзе стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Первая супруга Валерия Меладзе призналась, что догадывалась о неверности мужа за два года до их развода. Музыкант же разговаривать отказывался, но однажды просто сорвался и подтвердил факт измены. Однако имя новой любимой женщины назвать не решился – его Ирина узнала позже от подруги.

«Для меня, конечно, имя Альбины Джанабаевой стало неожиданным. С учетом еще и того, что я поздравляла ее с рождением сына за несколько лет до этого. Как потом стало понятно, это был сын Валеры», — поделилась первая жена певца.
Ирина Меладзе
Валерий и Ирина Меладзе

Ирина рассказала, что решила встретиться с соперницей — «комплекса неполноценности» перед ней тогда еще законная супруга певца не испытывала.

«Сказала, чтобы она выбрала время и место. Задачи вцепиться при встрече ей в волосы не ставила. Хотелось просто посмотреть в глаза. Я даже не знала, что буду спрашивать. Но мне очень хотелось понять, с кем я имею дело», — сказала Ирина и уточнила, что от встречи Альбина отказалась.

По словам первой супруги Меладзе, она никогда не видела в Джанабаевой соперницу и до сих пор не видит.

Ирина убеждена, что если бы муж сразу вернулся к ней, то она бы простила его, ведь «любовь такая странная штука». Она надеялась спасти свой брак, не выносила ссор из избы и молилась, чтобы муж охладел к разлучнице. Но этого не произошло.


Валерий Меладзе
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Ирина уверена, что ей сейчас легче, чем бывшему мужу, так как она уже давно не вспоминает об этом, а сам Меладзе наверняка не раз прокручивал в голове случившееся. Она также рассказала, что видела – экс-супругу нужно, чтобы все его дети общались друг с другом, для него это была «больная тема». Поэтому Ирина не стала препятствовать встречам своих дочек с сыном Меладзе и Джанабаевой.

«Так что с братом дочки общаются, а с Альбиной — нет. Для девочек это закрытая тема, табу», — рассказала она.

Напомним, Валерий Меладзе женился на Альбине Джанабаевой в 2014 году. У них двое детей — 15-летний Костя и Лука, которому скоро исполнится 5. Этой весной Джанабаева обмолвилась о планах завести третьего ребенка.

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06 июня 2019
Текст Ольга Ананьева
Фото Instagram, PhotoXPress.ru, Starface
Теги

Валерий Меладзе, Ирина Меладзе, Инга Меладзе, София Меладзе, Альбина Джанабаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Неприятная эта Альбина. А Ирина молодец!!! И история эта *** с Валерием, да и с Костиком тоже.

  • Молодец, что не молчит. Пусть подпортит жизнь этой шлюпке джанабаевой

  • Молодец, что не молчит. Пусть подпортит жизнь этой шлюпке джанабаевой

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