Бывшая жена Меладзе рассказала, общаются ли ее дочери с Альбиной Джанабаевой

Ирина Меладзе стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Первая супруга Валерия Меладзе призналась, что догадывалась о неверности мужа за два года до их развода. Музыкант же разговаривать отказывался, но однажды просто сорвался и подтвердил факт измены. Однако имя новой любимой женщины назвать не решился – его Ирина узнала позже от подруги.
Ирина рассказала, что решила встретиться с соперницей — «комплекса неполноценности» перед ней тогда еще законная супруга певца не испытывала.
«Сказала, чтобы она выбрала время и место. Задачи вцепиться при встрече ей в волосы не ставила. Хотелось просто посмотреть в глаза. Я даже не знала, что буду спрашивать. Но мне очень хотелось понять, с кем я имею дело», — сказала Ирина и уточнила, что от встречи Альбина отказалась.
Ирина убеждена, что если бы муж сразу вернулся к ней, то она бы простила его, ведь «любовь такая странная штука». Она надеялась спасти свой брак, не выносила ссор из избы и молилась, чтобы муж охладел к разлучнице. Но этого не произошло.
Ирина уверена, что ей сейчас легче, чем бывшему мужу, так как она уже давно не вспоминает об этом, а сам Меладзе наверняка не раз прокручивал в голове случившееся. Она также рассказала, что видела – экс-супругу нужно, чтобы все его дети общались друг с другом, для него это была «больная тема». Поэтому Ирина не стала препятствовать встречам своих дочек с сыном Меладзе и Джанабаевой.
Напомним, Валерий Меладзе женился на Альбине Джанабаевой в 2014 году. У них двое детей — 15-летний Костя и Лука, которому скоро исполнится 5. Этой весной Джанабаева обмолвилась о планах завести третьего ребенка.