Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Чистейший образец! Анастасия Волочкова вспомнила, как перевоплощалась в Натали Гончарову

Балерина Анастасия Волочкова обычно демонстрирует свою растяжку на разных поверхностях и с разных ракурсов, а также любит публиковать снимки из бани. Но в день рождения Александра Пушкина она решила напомнить о своем перевоплощении в Наталью Гончарову.
Анастасия Волочкова
Леван Учанейшвили и Анастасия Волочкова в фильме «Черный принц»

6 июня Анастасия Волочкова выложила в Инстаграме свое фото в образе жены Александра Сергеевича Пушкина. Рядом с ней — ее партнер по фильму «Черный принц» Леваном Учанейшвили, которому и досталась роль «солнца русской поэзии».

В подписи к фото балерина уточнила, что в ее жизни «Пушкин тоже был».

«Я играла роль Натали Гончаровой. Этот фильм получил Гран-при на Международном фестивале независимых фильмов в Нью-Йорке. А мой Левани каждое СМС для меня подписывает ''Твой Пушкин''», — сообщила Волочкова и, как обычно, сопроводила текст множеством тэгов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Судя по всему, балерина устала сталкиваться с критикой со стороны интернет-пользователей, поэтому возможность комментировать эту публикацию, как и все последние ее посты, она отключила.

Фильм «Черный принц» вышел в 2005 году. Режиссером этой киноленты с элементами мистики и оригинальной хореографией выступил Анатолий Иванов, а композитором — Андрей Петров. Действие фильма разворачивается вокруг кинопроекта американского режиссера Рэя о Пушкине, а события пушкинской эпохи причудливо переплелись с современностью. Вы только посмотрите на нежную и прекрасную Анастасию!

Перейти к обсуждению 2


06 июня 2019
Текст Ольга Ананьева
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Анастасия Волочкова

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • очень красивые черные серьги, бесподобные.

  • Чистый образ, нежный.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-02 23:41:14.7082
254
Ну что же-круто! Этим детям не подсовывают тупые мультики и ролики на телефоне, их воспитывают и обучают по высшему классу. Всем бы детям так воспитываться!
Принцесса Шарлотта идет в школу в 4 года: она уже говорит по-французски, готовит, командует братом и ставит на место репортеров
87 Комментариев
Гость 2019-06-02 20:19:00
201
Дочка Алсу побеждает в песенном конкурсе, дочки Бородиной и Самойловой в гимнастике, др талантливых детей в России нету, а по теме, обе девочки имеют лишний вес для гимнастики
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
71 Комментариев
Гость 2019-06-04 18:13:00
195
А тут никто и не сомневается,что в их ванильных инстаграмах сплошной фотошоп и показуха.И вообще,чем известна эта девица,кроме того,что она 3я жена бывшего мужа Бузовой?Почему о ней тут так часто пишут?
В чужом Инстаграме Анастасия Тарасова может расслабиться и забыть втянуть живот
45 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.