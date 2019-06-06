Чистейший образец! Анастасия Волочкова вспомнила, как перевоплощалась в Натали Гончарову

Балерина Анастасия Волочкова обычно демонстрирует свою растяжку на разных поверхностях и с разных ракурсов, а также любит публиковать снимки из бани. Но в день рождения Александра Пушкина она решила напомнить о своем перевоплощении в Наталью Гончарову.



Леван Учанейшвили и Анастасия Волочкова в фильме «Черный принц»

6 июня Анастасия Волочкова выложила в Инстаграме свое фото в образе жены Александра Сергеевича Пушкина. Рядом с ней — ее партнер по фильму «Черный принц» Леваном Учанейшвили, которому и досталась роль «солнца русской поэзии».

В подписи к фото балерина уточнила, что в ее жизни «Пушкин тоже был».

«Я играла роль Натали Гончаровой. Этот фильм получил Гран-при на Международном фестивале независимых фильмов в Нью-Йорке. А мой Левани каждое СМС для меня подписывает ''Твой Пушкин''», — сообщила Волочкова и, как обычно, сопроводила текст множеством тэгов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Судя по всему, балерина устала сталкиваться с критикой со стороны интернет-пользователей, поэтому возможность комментировать эту публикацию, как и все последние ее посты, она отключила.



1 2 3 ... 10 Анастасия Волочкова снималась в фильме «Черный принц» около 14 лет назад

Фильм «Черный принц» вышел в 2005 году. Режиссером этой киноленты с элементами мистики и оригинальной хореографией выступил Анатолий Иванов, а композитором — Андрей Петров. Действие фильма разворачивается вокруг кинопроекта американского режиссера Рэя о Пушкине, а события пушкинской эпохи причудливо переплелись с современностью. Вы только посмотрите на нежную и прекрасную Анастасию!